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Камерун проиграл восьмой матч подряд на ЧМ

rus.postimees.ee
Камерун проиграл восьмой матч подряд на ЧМ
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Фото: Andrachiewicz/PressFocus

Пятый игровой день чемпионата мира открыли сборные Швейцарии и Камеруна. И если первый тайм не порадовал голами, то во втором команды разыгрались, первый гол швейцарцы закатили уже на 48-й минуте.

Швейцарская команда в последнее время заставила с собой считаться: на Евро-2020 они прошли французов в 1/8 финала, а в рамках отбора на мундиаль заняли первое место в группе с Италией.

Камерун попал на ЧМ впервые за восемь лет и команда очень старается вырваться вперед. В первом тайме матча они активно атаковали ворота швейцарцев, пытаясь забить хоть один мяч, но безуспешно: Ян Зоммер, вратарь сборной Швейцарии, слегкостью отражал любые попытки.

Второй тайм также начался для камерунцев не слишком удачно – гол им закатили в самом начале, отличился нападающий швейцарской сборной Брель Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.

Швейцария стала лидером своей группы.

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