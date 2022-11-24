Камерун проиграл восьмой матч подряд на ЧМ

Швейцарская команда в последнее время заставила с собой считаться: на Евро-2020 они прошли французов в 1/8 финала, а в рамках отбора на мундиаль заняли первое место в группе с Италией.

Камерун попал на ЧМ впервые за восемь лет и команда очень старается вырваться вперед. В первом тайме матча они активно атаковали ворота швейцарцев, пытаясь забить хоть один мяч, но безуспешно: Ян Зоммер, вратарь сборной Швейцарии, слегкостью отражал любые попытки.

Второй тайм также начался для камерунцев не слишком удачно – гол им закатили в самом начале, отличился нападающий швейцарской сборной Брель Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.