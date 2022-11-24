Министр Ярван рассказал, когда восстановится торговля с Россией

Ярван отметил на то, что происходящий сейчас спад экономики – это нормальное явление, причем государство должно вмешиваться, когда растет безработица, в то время как в Эстонии сейчас отмечается рекордная активность на рынке труда.

Министр также затронул в своем выступлении отношения с Россией, указав на то, что торговля с ней не восстановится и через много лет. По его словам, сектора, в которых долго не будет спроса, в частности, транзит, нет смысла поддерживать. «Но мы хотим видеть мягкие, плавные изменения на рынке труда», – подчеркнул он.