Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван заявил на конференции ДВ «Эстонский деловой форум 2023: стратегии новой реальности», что государство рассчитывает на то, что кризис для населения пройдет плавно и сокращенные работники перейдут в более ориентированные на будущее сектора, но в то же время неперспективные сектора, в частности, завязанный на Россию транзит, смысла поддерживать нет, пишет dv.ee.
Министр Ярван рассказал, когда восстановится торговля с Россией
Министр Ярван рассказал, когда восстановится торговля с Россией
Ярван отметил на то, что происходящий сейчас спад экономики – это нормальное явление, причем государство должно вмешиваться, когда растет безработица, в то время как в Эстонии сейчас отмечается рекордная активность на рынке труда.
Министр также затронул в своем выступлении отношения с Россией, указав на то, что торговля с ней не восстановится и через много лет. По его словам, сектора, в которых долго не будет спроса, в частности, транзит, нет смысла поддерживать. «Но мы хотим видеть мягкие, плавные изменения на рынке труда», – подчеркнул он.
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