Читайте, где завтра утром будет мэр Таллинна Михаил Кылварт

Энергичную программу проведут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители: баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, Отть Кийвикас и мэр Михаил Кылварт. В центры зимнего плавания приглашают как начинающих поклонников этого вида спорта, так и опытных «моржей». Занятие пройдет под руководством инструкторов.

В рамках спортивного утренника занятие проведет баскетбольная команда Таллинна - BC Kalev/Cramo в своем домашнем зале – спортхолле «Калев». В спортхолле «Сыле» утреннее занятие пройдет под руководством лучшего спортсмена столицы – Оття Кийвикаса, а в Ласнамяэском легкоатлетическом холле занятие проведет мэр Михаил Кылварт. Тренировки подходят для любого уровня физической подготовки.

Кроме того, в рамках спортивного утренника можно бесплатно позаниматься в центрах зимнего плавания с возможностью посещения бани: в центре зимнего плавания в Пирита, в бассейне фестиваля Iceswim в Старом порту (Адмиралтейский бассейн), а также в центре зимнего плавания в Ныммеском спортивном центре. Занятия пройдут под руководством инструкторов и подходят для любого уровня подготовки, даже для тех, кто хочет только попробовать свои силы.

Тренировки в спортивных холлах и центрах зимнего плавания пройдут бесплатно, однако необходима предварительная регистрация здесь.

Участники спортивного утренника получат в подарок право бесплатного посещения городских спортивных центров до конца года, а также полезный для здоровья фруктовый смузи.

Образовательные учреждения могут принять участие в «Спортивной минутке». В рамках спортивного утренника ученики школ и воспитанники детских садов могут сделать упражнения продолжительностью всего пару минут. Посредством видеосвязи занятия для школьников проведет олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. Занятия для малышей проведут при помощи видеосвязи Лотте и Роози.

Программа и дополнительная информация здесь.