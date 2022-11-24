Жительница Таллинна негодует: муниципальные квартиры на Раадику в Ласнамяэ используются людьми, которые в них не нуждаются. «Ситуация в Эстонии ненормальная – квартиру дают тому, кто хочет, а не тому, кому она нужна», – говорит Миа. Харди Алликсаар, руководитель Таллиннского департамента городского имущества, объясняет, кому сдаются квартиры в домах на Раадику
Гражданка в недоумении: почему состоятельные люди должны жить в муниципальном жилье?
Миа, живущая в Таллинне, написала в редакцию, считает, что в муниципальных квартирах на Раадику в Ласнамяэ живут люди, которые на самом деле не нуждаются в социальном жилье. «Что происходит в квартирах на Раадику и почему более богатым людям дают квартиру, в то время как нетрудоспособные люди и другие семьи, серьезно нуждающиеся в квартире, годами сидят в очереди, в то время как семьи, зарабатывающие несколько тысяч в месяц и разъезжающие на машинах 2020 года или даже новее (Audi, BMW и т.д.) и одевающиеся как богатые, получают квартиру на Раадику?» – пишет она. Насколько ей известно, в квартирах владельцев навороченных автомобилей дорогая мебель, поэтому нет сомнений, что социальное жилье им не нужно. «Они могли бы купить себе дом. К счастью, есть и хорошие люди, которые сделали это с помощью банковских кредитов, чтобы оставить место для нуждающихся».
Миа приводит пример родственницы, которая не может работать по состоянию здоровья. «Ей и ее детям приходится жить на пенсию по инвалидности, и она ждет квартиру на Раадику. Ситуация в Эстонии ненормальная - квартиру дают тому, кто хочет, а не тому, кому она нужна», – говорит Миа, которая считает, что город должен больше следить за тем, кто получает квартиру. «Сейчас даже пьяницам дают квартиру, и из-за этого страдают другие семьи», – говорит она.
Город: молодые семьи также получили жилье
Харди Алликсаар, руководитель Таллиннского департамента городского имущества, объясняет, что в кварталах на Раадику жилье снимали разные целевые группы. Алликсаар выделяет группы, которые имеют право на получение квартиры:
– лица, у которых конфисковали жилье;
– лица, чье законно занимаемое жилье в городе Таллинне стало непригодным для проживания в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар и т.п.);
– лица, являвшиеся нанимателями подлежащего сносу жилого помещения в городе Таллинне (Малева, 18);
– дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей;
– лица, занимавшие на основании договора найма принадлежащее городу Таллинну жилое помещение, которое находилось под угрозой обрушения или было непригодно для проживания;
– пожилые люди и инвалиды;
– уязвимые семьи с детьми, нуждающиеся в социальных услугах;
– лица, арендующие жилье по другим уважительным социальным причинам.
По словам Алликсаара, помимо этого, в столице была реализована вторая жилищная программа Таллинна. «В рамках этой программы молодые семьи и работники, в которых нуждается Таллинн, смогли арендовать жилье на улице Раадику. Под молодой семьей понимается семья или родитель-одиночка, воспитывающий как минимум одного ребенка в возрасте до 16 лет. Работники, в которых нуждается Таллинн, – это работники детских садов, начальных школ, гимназий, школ по интересам, профтехучилищ, вузов прикладных наук и университетов, а также докторанты; работники социальных учреждений; работники музеев, библиотек и театров; сотрудники предприятий общественного транспорта; медсестры, акушерки, сиделки, а также полицейские и спасатели», – объясняет он.
В случае с сотрудниками, необходимыми городу, важно, чтобы они работали на должности, необходимой для функционирования города. Их экономические средства (или их отсутствие) не являются определяющим фактором при аренде жилья.
Алликсаар говорит, что, прежде чем предложить человеку снять жилье, сотрудники районной службы социального обеспечения проведут всестороннюю оценку его потребностей. Они оценивают доход человека, его способность позволить себе жилье в силу его социально-экономического положения, а также его способность оплачивать и правильно использовать жилье, принадлежащее Таллинну. В настоящее время контракты заключаются либо на один, либо на два года.
При наличии у человека достаточных социально-экономических навыков для самообеспечения ему оказывается помощь в аренде жилья на так называемом свободном рынке. «Город планирует строительство нового социального жилья, но о точных сроках пока говорить рано», – говорит Харди Алликсаар.