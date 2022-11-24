Гражданка в недоумении: почему состоятельные люди должны жить в муниципальном жилье?

Миа, живущая в Таллинне, написала в редакцию, считает, что в муниципальных квартирах на Раадику в Ласнамяэ живут люди, которые на самом деле не нуждаются в социальном жилье. «Что происходит в квартирах на Раадику и почему более богатым людям дают квартиру, в то время как нетрудоспособные люди и другие семьи, серьезно нуждающиеся в квартире, годами сидят в очереди, в то время как семьи, зарабатывающие несколько тысяч в месяц и разъезжающие на машинах 2020 года или даже новее (Audi, BMW и т.д.) и одевающиеся как богатые, получают квартиру на Раадику?» – пишет она. Насколько ей известно, в квартирах владельцев навороченных автомобилей дорогая мебель, поэтому нет сомнений, что социальное жилье им не нужно. «Они могли бы купить себе дом. К счастью, есть и хорошие люди, которые сделали это с помощью банковских кредитов, чтобы оставить место для нуждающихся».