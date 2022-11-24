«Куда идти, не знаю»: выдворенный в сентябре в Россию нарвитянин остался ни с чем

«К сожалению, гражданин Российской Федерации Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики. В целях предотвращения опасности, связанной с такой деятельностью, и предотвращения возможных преступлений в будущем Департамент полиции и погранохраны 30 сентября 2022 года аннулировал вид на жительство Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на пять лет», – сказано в сообщении КаПо.

Издание «Фонтанка» пишет, что имевший эстонский вид на жительство гражданин РФ в тот день отправился из Нарвы в российский Ивангород на похороны знакомого. Он был уверен, что проблем с возвращением домой не будет, однако на КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришел человек из миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: "Какую опасность?" На что мне было сказано – ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, – говорит Непримеров. – Меня посадили в машину, отвезли на погранпункт № 2, который чисто пешеходный, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик».