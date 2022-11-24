30 сентября Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство жителя Нарвы Сергея Непримерова. В тот же день его выслали из страны и запретили въезд в Шенген на пять лет.
«Куда идти, не знаю»: выдворенный в сентябре в Россию нарвитянин остался ни с чем
«К сожалению, гражданин Российской Федерации Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики. В целях предотвращения опасности, связанной с такой деятельностью, и предотвращения возможных преступлений в будущем Департамент полиции и погранохраны 30 сентября 2022 года аннулировал вид на жительство Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на пять лет», – сказано в сообщении КаПо.
Издание «Фонтанка» пишет, что имевший эстонский вид на жительство гражданин РФ в тот день отправился из Нарвы в российский Ивангород на похороны знакомого. Он был уверен, что проблем с возвращением домой не будет, однако на КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.
«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришел человек из миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: "Какую опасность?" На что мне было сказано – ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, – говорит Непримеров. – Меня посадили в машину, отвезли на погранпункт № 2, который чисто пешеходный, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик».
Родители Сергея из Тамбова, приехали в Эстонскую ССР, когда ему было восемь лет. Отец работал на местной ГЭС. Вид на жительство Непримеров получил в 1999 году, на гражданство подавать не стал, хотя супруга эстонский паспорт оформила. «Надо было сдать язык, а в 90-е годы мы выживали, двое маленьких детей. Чтобы учить язык, нужно было платить деньги, и немалые на тот момент. Не было у меня финансовой возможности учить язык и Конституцию, мне нужно было кормить семью», – рассказал «Фонтанке» Непримеров.
Последние 25 лет он работал водителем на нарвских электростанциях, к 66 годам стал получать пенсию: эстонскую порядка 600 евро и российскую более 15 тысяч рублей.
Непримеров – известный человек в российском сообществе Нарвы. Ежегодно выступал организатором мероприятий, приуроченных к разным датам, связанным с Великой Отечественной войной. Также состоит в правлении объединения Нарвских некоммерческих организаций «Патриот». Россиянин открыто поддерживает Владимира Путина, ставит лайки в соцсетях под постами о президенте РФ.
Так, он организовывал мероприятия на 9 мая, 26 июля – день освобождения Нарвы, принимал участие в акции «Бессмертный полк», носил флаги РФ, военную форму и иную символику. Симпатия к российской патриотике дала основания ассоциировать Непримерова с лицами, действующими в интересах и по заданию органов безопасности РФ.
Сам Непримеров причину произошедшего формулирует так: «Потому что проводил парад на 9 мая и "Бессмертный полк". Все мероприятия согласовывались с местной администрацией, а в 2016-2017 годах даже сопровождались полицией».
Непримеров пытается оспорить депортацию в эстонском суде. А пока ютится в старой квартире знакомых в Ивангороде. Жилье выставлено на продажу, так что приют временный. Есть у него и прописка в Тверской области. По его словам, дальние родственники согласились ее оформить, чтобы он мог получать медицинские услуги как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
«Куда идти, я не знаю. У меня здесь нет ни друзей, ни знакомых, у меня все друзья остались там, – рассуждает россиянин. – В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через пять лет, если не изменится власть в Эстонии. Мне надо как-то здесь обустраиваться».
Из администрации Кингисеппского района депортированному ответили, что свободный жилой фонд для передачи во временное пользование отсутствует. Однако пообещали обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой принятия программы о расселении соотечественников.
Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский уточнил, что случай с Непримеровым уже второй. Из Эстонии депортирован еще один местный житель с российским паспортом. Речь идет о руководителе «Бессмертного полка» в Таллинне Алексее Есакове.