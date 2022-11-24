Контроль мигрантов: правительство утвердило новую миграционную квоту

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, цель иммиграционной квоты в следующем году – способствовать развитию экономики Эстонии и привлечению иностранной рабочей силы туда, где специалисты наиболее необходимы. «Я считаю обоснованным, что мы можем управлять иммиграцией, целенаправленно распределяя квоту, и тем самым обеспечить открытость Эстонии для иностранцев, которые поддерживают развитие нашей экономики и общества.

Устанавливая квоту на иммиграцию, мы хотим облегчить ситуацию с рабочей силой в тех областях, где нехватка рабочей силы сейчас наиболее остра, и тем самым препятствует росту и развитию предприятий. Здесь мы берем за основу статистику по видам на жительство и регистрации краткосрочных видов на работу за предыдущие годы», - пояснил Ляэнеметс. Кроме того, определенная доля квоты будет выделена на творческих работников, спортсменов, журналистов и иностранцев, которые поселятся в Эстонии на основании зарубежного контракта.

Как и в предыдущие годы, все министерства имели возможность представить свои предложения по распределению иммиграционной квоты на 2023 год. Предложения были представлены Министерством экономики и коммуникаций, Министерством культуры и Министерством иностранных дел.