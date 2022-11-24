Беседы об убийствах ⟩ Человека, наводившего ужас на людей, отправят на принудительное лечение

По словам советника отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийны Кивари, есть основания подозревать 44-летнего мужчину в угрозах работнику по обслуживанию клиентов. «Учитывая состояние здоровья человека, прокуратура сочла обоснованным ходатайствовать о применении принудительного лечения», – добавила она.

Это тот самый человек, который пугает работников, занимающихся доставкой на дом пенсий. Недавно журналисту довелось в один из дней выплаты пенсий сопровождать сотрудницу охранной фирмы Viking Security Марис. Девушка вспомнила, что в первый раз клиент рассказал, что он убил много людей, особенно в драках в барах, где убийство могло быть спровоцировано только опустившейся на плечо рукой.