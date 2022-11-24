На прошлой неделе в раквереском здании суда состоялось предварительное слушание Вируского уездного суда, на котором прокуратура ходатайствовала о направлении Индрека на принудительное психиатрическое лечение в соответствии с положениями сокращенного производства.
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Беседы об убийствах ⟩ Человека, наводившего ужас на людей, отправят на принудительное лечение
Человека, наводившего ужас на людей, отправят на принудительное лечение
По словам советника отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийны Кивари, есть основания подозревать 44-летнего мужчину в угрозах работнику по обслуживанию клиентов. «Учитывая состояние здоровья человека, прокуратура сочла обоснованным ходатайствовать о применении принудительного лечения», – добавила она.