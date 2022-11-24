10-летний тюремный срок, к которому приговорили известного деятеля преступного мира Эстонии Ассара Паулуса за обнаруженное в собачьей будке на принадлежащей ему территории оружие, вступил в силу.
Новый приговор лидеру преступной группировки Ассару Паулусу вступил в силу
Поскольку госсуд не стал рассматривать кассационные жалобы, поданные адвокатами Неле Таммемяэ, Кюллике Намм и Сильвером Рейнсааром, приговор, вынесенный 30 августа Таллиннским окружным судом, сегодня вступил в силу.
Харьюский уездный суд 12 апреля приговорил Паулуса, который к тому моменту уже восемь лет находился в тюремном заключении, к новому длительному сроку заключения из-за оружия, найденного в собачьей конуре на принадлежащем ему участке недвижимости и обнаруженных там же средств для воспламинения.
Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора 14 апреля прошлого года. Таким образом, Паулюсу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.
Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. То, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались, прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей.
Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения. Боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.
Паулус категорически отрицает, что найденное оружие и взрывные устройства имеют к нему отношение.
Срок наказания отбывающего семилетний тюремный срок за руководство преступной группировкой Паулуса отсчитывается от его задержания 14 апреля 2014 года, срок истекал 14 апреля прошлого года.
Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.
Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Паулуса, также вынес приговор 10 членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.
В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.
В октябре 2017 года Харьюский уездный суд вынес решения по делам тех членов группировки Паулуса, которые не пошли на договоренность с прокурором о мере наказания.