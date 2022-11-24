Новый приговор лидеру преступной группировки Ассару Паулусу вступил в силу

Поскольку госсуд не стал рассматривать кассационные жалобы, поданные адвокатами Неле Таммемяэ, Кюллике Намм и Сильвером Рейнсааром, приговор, вынесенный 30 августа Таллиннским окружным судом, сегодня вступил в силу.

Харьюский уездный суд 12 апреля приговорил Паулуса, который к тому моменту уже восемь лет находился в тюремном заключении, к новому длительному сроку заключения из-за оружия, найденного в собачьей конуре на принадлежащем ему участке недвижимости и обнаруженных там же средств для воспламинения.

Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора 14 апреля прошлого года. Таким образом, Паулюсу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.

Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. То, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались, прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей.

Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения. Боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.

Паулус категорически отрицает, что найденное оружие и взрывные устройства имеют к нему отношение.