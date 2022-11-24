Эстония грозится применить право вето в споре о потолке цен на российскую нефть

«По мнению Эстонии, такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», – сказал глава МИД Эстонии в четверг на пресс-конференции, комментируя готовность ряда стран ЕС установить ценовой предел на нефть на уровне $65-70 за баррель.

По его словам, Эстонии следует четко выразить свою позицию по такому вопросу жизни и смерти, как сейчас на войне, поэтому эти обсуждения .

По данным западных СМИ, против предложенной «Большой семеркой» цены в $65-70 за баррель выступают Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. Так, Польша настаивает на цене в $30 за баррель.

В то же время, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным «Большой семеркой».

Обсуждение установки предельной цены на нефть продолжится постпредами стран ЕС во второй половине дня в четверг.