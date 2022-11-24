Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России

«Я уверена, что уже очень скоро мы договоримся с G7 и другими крупными партнерами о введении глобального потолка цен на российскую нефть. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит верх над Путиным и его несправедливой и варварской войной», – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен резко раскритиковала российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, назвав эти действия военными преступлениями. При этом она выразила уверенность в победе Украины. «Я знаю, что наши украинские друзья преодолеют эту стратегию, потому что они сильны, их цель справедлива, а мы будем поддерживать их в эти трудные времена сколько нужно», – сказала глава Еврокомиссии.

Европейские санкционные пакеты в отношении России

Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против РФ. Последний из них включал в себя, в числе прочего, экспортные и импортные ограничения и запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер.