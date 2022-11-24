Литва выплатит евреям десятки миллионов евро за утраченное имущество

«Почему этот вопрос важен? Это важно не только как определенный моральный долг перед теми, кто потерял жизнь и имущество во время Холокоста, но и как определенное международное обязательство Литвы. На наш взгляд, принятие этого закона действительно закроет вопрос, установив символическую компенсацию за экспроприированное имущество», – сказала премьер-министр, представляя проект в Сейме в четверг.

Она представила новую редакцию Закона о компенсации доброй воли за недвижимое имущество еврейских общин, который был одобрен правительством в среду.

Шимоните заявила, что представляет проект сама, потому что это не министерский вопрос, а вопрос всей Литвы.

В четверг Сейм в первом чтении утвердил предложение правительства о выделении 37 миллионов компенсации за экспроприированное еврейское личное имущество. За него проголосовали 85 депутатов Сейма, двое были против и девять воздержались. Далее проект будет рассмотрен комитетами Сейма по Закону и правопорядку и Иностранным делам, его следующее рассмотрение на заседании Сейма намечено на 15 декабря.

В настоящее время компенсации выделяются ежегодно только за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин – взяты обязательства выплатить 37 миллионов евро в течение десяти лет, процесс должен быть завершен к марту следующего года.

Новые компенсации, как и предыдущие, предполагается направить в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Заявки будут приниматься до конца 2023 года, компенсации будут выплачены в течение 2024-2030 годов.

Новая редакция закона также позволит фонду выделять 5-10 миллионов евро на удовлетворение индивидуальных просьб о компенсации за недвижимое имущество. Денежная сумма, выплачиваемая одному лицу, не будет зависеть от стоимости недвижимости, принадлежащей потерпевшему.

Предусматривается, что компенсации будут назначаться в случае, если эти лица не обладали возможностью восстановить права собственности на имущество и недвижимость, включая бесхозное недвижимое имущество, перенятое в госсобственность по причине отсутствия владельцев или наследников из-за Холокоста.