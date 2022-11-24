Последствия отключения Estlink? В пятницу электричество сильно подорожает

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу, 25 ноября, составит 28,6 цента за киловатт-час.
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Самая высокая – 35,98 цента за киловатт-час – биржевая цена электроэнергии будет пятницу с 7 до 8 утра, а самая низкая – с 3 до 4 часов, когда цена упадет до 18 центов за киловатт-час.
В пятницу электроэнергия в Латвии, Литве и Финляндии будет стоить столько же, сколько в Эстонии – 28,6 цента за киловатт-час.
Последний рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 68,2 цента. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 50,1 цента, который бил зафиксирован 8 августа этого года.
До этого дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 47 центов за киловатт-час евро. До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составила 12,5 цента за киловатт-час.