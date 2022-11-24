Последствия отключения Estlink? В пятницу электричество сильно подорожает

Самая высокая – 35,98 цента за киловатт-час – биржевая цена электроэнергии будет пятницу с 7 до 8 утра, а самая низкая – с 3 до 4 часов, когда цена упадет до 18 центов за киловатт-час.

В пятницу электроэнергия в Латвии, Литве и Финляндии будет стоить столько же, сколько в Эстонии – 28,6 цента за киловатт-час.

Последний рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 68,2 цента. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 50,1 цента, который бил зафиксирован 8 августа этого года.