Вы ее видели? ⟩ Отправилась к подруге и исчезла: полиция ищет пропавшую 12-летнюю девочку

В полицию поступило сообщение, что 22 ноября 12-летняя Кирсика вышла из дома в Пыльвамаа в волости Канепи ​​и собиралась в половине шестого сесть на автобус, идущий в Тарту, чтобы поехать к подруге. Однако там девочка не появилась и в настоящее время неизвестно, где и с кем она проводит время.

Полиция после полученного сообщения стала устанавливать местонахождение пропавшей. Были проверены различные места как в волости Канепи, так и в Тарту. Полицейские также побеседовали с родителями подруги, которая живет в Тарту, к сожалению, никто не знает, куда ушла Кирсика и с кем она проводит время. Точно так же девочка уходила из дома неделю назад, а потом ее нашли в Таллинне.

Рост Кирсики 155-160 см, у нее короткие черные волосы. Когда она вышла из дома, на ней были светло-серый спортивный костюм, черная куртка, светлые кроссовки и розовый рюкзак.