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Член Рийгикогу выделил крышевые деньги для установки уличного освещения у своей дачи

Марко Суурмяги
Член Рийгикогу выделил крышевые деньги для установки уличного освещения у своей дачи
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Установка уличного освещения запланирована в районе Мяхма, где также находится дача члена Рийгикогу Сулева Каннимяэ. На фото дача справа от дороги.
Установка уличного освещения запланирована в районе Мяхма, где также находится дача члена Рийгикогу Сулева Каннимяэ. На фото дача справа от дороги. Фото: Marko Saarm

Летом жители деревни Мяхма в волости Вильянди наблюдали, как член Рийгикогу Сулев Каннимяэ строил на окраине деревни дачу. Теперь часть крышевых денег Рийгикогу (то есть инвестиции и пособия, выделяющиеся партиям для использования на местном уровне) через Каннимяэ отправятся в Мяхма, чтобы волость могла установить в деревне уличное освещение.

Реформист Каннимяэ разделил 39 000 евро между двумя родными деревнями: 26 000 евро пойдут на уличные фонари в Мяхма и 13 000 на строительство тропы приключений в Уусна. Нынешний дом Каннимяэ находится в Уусна, и местным гостевым домом руководит его жена. Тропа приключений запланирована рядом с гостевым домом. Официально деньги направлены в волостную управу, но на выполнение конкретных задач.

«Волости нельзя дать деньги? – ответил вопросом на вопрос, не считает ли он, что подобное выделение денег попахивает коррупцией, Сулев Каннимяэ. – Я не вижу никакого противоречия».

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