Член Рийгикогу выделил крышевые деньги для установки уличного освещения у своей дачи

Реформист Каннимяэ разделил 39 000 евро между двумя родными деревнями: 26 000 евро пойдут на уличные фонари в Мяхма и 13 000 на строительство тропы приключений в Уусна. Нынешний дом Каннимяэ находится в Уусна, и местным гостевым домом руководит его жена. Тропа приключений запланирована рядом с гостевым домом. Официально деньги направлены в волостную управу, но на выполнение конкретных задач.