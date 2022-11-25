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Ратас: мы делаем маскировочные средства для ВСУ каждый день

Павел Соболев
, журналист
Ратас: мы делаем маскировочные средства для ВСУ каждый день
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  • Делать маскировочные чехлы для касок можно и по видеоинструкции
  • Один финский волонтер, приехавший в Эстонию плести сетки, был мотивирован примером Алара Кариса
  • Соцсети стали эффективным средством координации работы по оказанию помощи Украине

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной влиянию войны в Украине на различные общественные процессы, соучредитель НКО Aitan Kaitsta Яана Ратас среди прочего ответила на вопросы, касающиеся Всеэстонского зимнего дня по изготовлению маскировочных средств для украинских военных, а также роли знаменитостей в общественных инициативах по оказанию помощи Украине.

- 26 ноября названо Всеэстонским зимним днем изготовления маскировочных средств для украинских военных, а в конце июля прошел летний. Летом в фокусе находились маскировочные сети, теперь главным направлением должно стать именно маскировочное покрытие для касок. Насколько трудно делать такое покрытие, такую мини-сетку? Может ли легко справиться с такой задачей неподготовленный человек, или же требуются какие-то минимальные навыки?

- Прежде всего я хочу сказать, что мы уже с марта постоянно делаем камуфляжные сетки. Не только в какие-то специальные даты. У нас есть места, где такие сетки изготавливаются каждый день, в других местах их делают каждые выходные. А маскировочные чехлы для касок мы начали делать летом.

Если рассуждать с технической точки зрения, то можно сказать, что изготовление покрытия для каски — это изготовление как бы мини-сетки. Теперь у нас появились готовые видеоинструкции и по изготовлению именно вот этих чехлов для шлемов, и поэтому мы смогли объявить, что 26 ноября в наших акциях смогут принять участие и те люди, которые раньше ничем таким не занимались.

- НКО Aitan Kaitsta уже некоторое время назад призвало жителей Эстонии посвятить субботу, 26 ноября, изготовлению маскировочных покрытий для касок и маскировочных сетей, которые будут отправлены украинским военным. Самая крупное мероприятие в этом ряду пройдет в таллиннском торговом центре T1. В какие часы можно принять участие в изготовлении сетей и покрытий, что должен, может быть, взять с собой человек, собирающийся в субботу принять участие в акции в T1 или в каком-то другом месте в Эстонии?

- В T1 мы ждем всех желающих принять участие в нашей акции к 13 часам. Все необходимые материалы для изготовления маскировочных средств там имеются. Но предварительно нужно зайти на страницу нашей группы в фейсбуке и зарегистрироваться. Там очень хорошо виден пост, посвященный мероприятию в T1, и зарегистрироваться можно прямо в комментариях к нему. Предварительная регистрация поможет нам понять, сколько «рабочих мест» нужно будет подготовить для людей.

Также крупные мероприятия в рамках этого дня состоятся в Тарту и Вильянди. Но в этих городах в действительности изготовление этих сеток и чехлов в рамках субботней акции началось уже несколько дней назад. Наконец, люди, которые не могут присоединиться к нашим завтрашним мероприятиям, могут при наличии материалов заняться всем тем же самым и у себя дома, если будут следовать нашим видеоинструкциям. В нашей группе в фейсбуке всегда можно задавать вопросы и получать консультации.

Если кто-то хочет заниматься этим же делом в какие-то другие дни, то я хочу сказать, что в том же торговом центре T1 это возможно по вторникам и средам. Наши помещения в эти дни открыты там с 13 до 20 часов. В Таллинне есть такая возможность и в теледоме, и в Vabamu. Про возможности в других городах всю информацию можно получить опять-таки в нашей группе в фейсбуке.

- Недавно сообщалось, что с начала российской агрессии против Украины в Эстонии добровольцами — как местными, так и из числа украинских беженцев — было изготовлено около 13 000 кв. м. маскировочной сети. Также в Украину были отправлены сотни покрытий для касок. Предполагается, что после 26 ноября эти показатели будут существенно увеличены. На какие субботние результаты можно рассчитывать?

- Что-либо точно прогнозировать очень сложно, но ожидания у нас довольно высокие, потому что очень много людей занимаются в Эстонии этой работой довольно долгое время, и, что очень важно, эти люди постоянно обучают этим навыкам своих друзей и знакомых. Подозреваю, что очень многих изготовителей этих средств в Эстонии мы просто не знаем, потому что они делают эти сети и чехлы самостоятельно, а потом находят способы доставить их нам. Знаю и о случаях, когда изготовленные в Брюсселе несколькими эстонками и украинками чехлы отправлялись прямо в Украину. Прямо на фронт.

- Этим летом среди людей, которые участвовали в акциях по плетению маскировочных сетей, был замечен и президент Эстонии Алар Карис. Часто ли в такого рода мероприятиях принимают участие другие эстонские политики, просто широко известные в Эстонии люди, помогает ли участие в таких акциях знаменитостей привлечь к этому виду деятельности большее количество людей?

- Ну, например, министр внутренних дел Эстонии принимал участие в одной из наших летних акций такого рода. Однако, если говорить откровенно, я все-таки думаю, что вопрос участия знаменитостей в такой деятельности не так уж и важен в смысле привлечения к этой работе большего количества людей. Мне кажется, что Эстония такая маленькая, что и так все, по сути, знают друг друга, и информация о возможности принять участие в изготовлении средств для украинских военных распространяется в любом случае. Так что я бы не стала преувеличивать влияние участия известных личностей в наших акциях на их массовость.

Хотя один конкретный случай подобного рода могу вспомнить. Один молодой финн, который живет в Хельсинки, пришел к нам на одну из таких акций по изготовлению маскировочных сеток и сказал, что узнал об этой инициативе только в силу того, что прочитал в интернете, что президент Эстонии Карис занимался плетением такой сетки. Этому финну сразу захотелось тоже таким образом помочь украинской армии. И он взял и приехал в Таллинн, чтобы тоже сплести такую сетку.

Но чаще всего дело вовсе не знаменитостях. Очень важно, что люди, которые приходят к нам плести эти сетки, потом приводят еще и своих друзей и родственников. Или показывают им нашу группу в фейсбуке, и потом они находят к нам дорогу. Раньше мне казалось, что от соцсетей нет никакой особенной пользы, но сейчас у нас получается очень эффективно использовать свою страницу в фейсбуке в организации и координации работы.

- Помните ли вы сейчас мгновение, когда к вам пришла мысль о создании НKO Aitan Kaitsta? Сколько времени прошло с момента возникновения первой мысли до начала работы организации, до каких-то первых реальных акций по оказанию помощи украинской армии?

- Ну, когда началась война, я сразу поняла, что нужно что-то делать. Я даже перестала тогда ходить на свою работу. Поначалу с Ану Ленсмент, с которой в итоге мы и создали чуть позднее НKO Aitan Kaitsta, мы стали просто собирать какие-то деньги, что-то покупать и отправлять в Украину. А потом я прочитала в интернете, что мои друзья в Латвии занялись изготовлением таких сеток. И мы сразу с Ану поняли, что это как раз то, что мы можем начать делать в Эстонии. И я бы сказала, что у нас получилось очень быстро организовать всю эту деятельность.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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