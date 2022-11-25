Ратас: мы делаем маскировочные средства для ВСУ каждый день

- Недавно сообщалось, что с начала российской агрессии против Украины в Эстонии добровольцами — как местными, так и из числа украинских беженцев — было изготовлено около 13 000 кв. м. маскировочной сети. Также в Украину были отправлены сотни покрытий для касок. Предполагается, что после 26 ноября эти показатели будут существенно увеличены. На какие субботние результаты можно рассчитывать?

- Что-либо точно прогнозировать очень сложно, но ожидания у нас довольно высокие, потому что очень много людей занимаются в Эстонии этой работой довольно долгое время, и, что очень важно, эти люди постоянно обучают этим навыкам своих друзей и знакомых. Подозреваю, что очень многих изготовителей этих средств в Эстонии мы просто не знаем, потому что они делают эти сети и чехлы самостоятельно, а потом находят способы доставить их нам. Знаю и о случаях, когда изготовленные в Брюсселе несколькими эстонками и украинками чехлы отправлялись прямо в Украину. Прямо на фронт.

- Этим летом среди людей, которые участвовали в акциях по плетению маскировочных сетей, был замечен и президент Эстонии Алар Карис. Часто ли в такого рода мероприятиях принимают участие другие эстонские политики, просто широко известные в Эстонии люди, помогает ли участие в таких акциях знаменитостей привлечь к этому виду деятельности большее количество людей?