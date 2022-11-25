Студия Postimees: как жители Эстонии могут помочь спасению жизней украинских бойцов?

- 26 ноября названо Всеэстонским зимним днем изготовления маскировочных средств для украинских военных, а в конце июля прошел летний. Летом в фокусе находились маскировочные сети, завтра главным направлением должно стать именно маскировочное покрытие для касок. Насколько трудно делать такое покрытие, такую мини-сетку? Может ли легко справиться с такой задачей неподготовленный человек, или же требуются какие-то минимальные навыки?

- Недавно сообщалось, что с начала российской агрессии против Украины в Эстонии добровольцами — как местными, так и из числа украинских беженцев — было изготовлено около 13 000 кв. м. маскировочной сети. Также в Украину были отправлены сотни покрытий для касок. Предполагается, что после 26 ноября эти показатели будут существенно увеличены. На какие субботние результаты можно рассчитывать?

- Этим летом среди людей, которые участвовали в акциях по плетению маскировочных сетей, был замечен и президент Эстонии Алар Карис. Часто ли в такого рода мероприятиях принимают участие другие эстонские политики, просто широко известные в Эстонии люди, помогает ли участие в таких акциях знаменитостей привлечь к этому виду деятельности большее количество людей?