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Фото ⟩ Служебные собаки и патруль: полицейские вмешались в конфликт в центре Таллинна

rus.postimees.ee
Служебные собаки и патруль: полицейские вмешались в конфликт в центре Таллинна
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Сегодня на Нарвском шоссе в центре Таллинна между несколькими мужчинами произошел конфликт. Для разрешения спора на место прибыл полицейский патруль.

Около 13:00 в Центр тревоги поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами на Нарвском шоссе.

«На инцидент отреагировали патрульные полицейские и проводники служебных собак, которые зафиксировали данные участников конфликта, но претензий друг к другу никто из них не имел», – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Он добавил, что в урегулировании конфликта также принимали участие проводники служебных собак в зеленой форме, которых иногда путают с силами быстрого реагирования. «Сотрудники сил быстрого реагирования задействованы не были», – сказал Лукк.

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