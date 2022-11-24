Фото ⟩ Служебные собаки и патруль: полицейские вмешались в конфликт в центре Таллинна

Около 13:00 в Центр тревоги поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами на Нарвском шоссе.

«На инцидент отреагировали патрульные полицейские и проводники служебных собак, которые зафиксировали данные участников конфликта, но претензий друг к другу никто из них не имел», – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.