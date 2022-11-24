Сегодня на Нарвском шоссе в центре Таллинна между несколькими мужчинами произошел конфликт. Для разрешения спора на место прибыл полицейский патруль.
Фото ⟩ Служебные собаки и патруль: полицейские вмешались в конфликт в центре Таллинна
Служебные собаки и патруль: полицейские вмешались в конфликт в центре Таллинна
Около 13:00 в Центр тревоги поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами на Нарвском шоссе.
«На инцидент отреагировали патрульные полицейские и проводники служебных собак, которые зафиксировали данные участников конфликта, но претензий друг к другу никто из них не имел», – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Он добавил, что в урегулировании конфликта также принимали участие проводники служебных собак в зеленой форме, которых иногда путают с силами быстрого реагирования. «Сотрудники сил быстрого реагирования задействованы не были», – сказал Лукк.
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