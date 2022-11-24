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Президент Литвы: атаки России на инфраструктуру Украины сопоставимы с Голодомором

BNS
Президент Литвы: атаки России на инфраструктуру Украины сопоставимы с Голодомором
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Президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Javier Soriano

Говоря о российские ударах ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, литовский президент Гитанас Науседа приравнял их к Голодомору – искусственному голоду, устроенному советским режимом в Украине в 1932-1933 годах.

«Я думаю, что то, что сейчас происходит в Украине – это своего рода продолжение Голодомора. 90 лет назад другой диктатор, Сталин, пытался стереть украинскую нацию с карты, уничтожить ее морально и физически, Голодомором. Теперь мы видим, что другой диктатор пытается сделать это своими ракетами, уничтожая гражданскую инфраструктуру и заставляя страдать невинных людей», – сказал на пресс-конференции Науседа.

Он подчеркнул, что с началом российской агрессии в Украине в конце февраля стало очевидно, что это «не только война, направленная против украинской армии, а война, заведомо направленная против населения Украины с целью их устрашения, деморализации».

«Но мне кажется, уж чего-чего, а этого Россия не в состоянии сделать – сломить дух Украины. Они этого не сделают, у них точно не получится», – заявил литовский лидер.

Запад осуждает действия Москвы, когда она после серии поражений в Украине и отвода войск на части фронта начала яростно атаковать энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками.

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