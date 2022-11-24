Президент Литвы: атаки России на инфраструктуру Украины сопоставимы с Голодомором

«Я думаю, что то, что сейчас происходит в Украине – это своего рода продолжение Голодомора. 90 лет назад другой диктатор, Сталин, пытался стереть украинскую нацию с карты, уничтожить ее морально и физически, Голодомором. Теперь мы видим, что другой диктатор пытается сделать это своими ракетами, уничтожая гражданскую инфраструктуру и заставляя страдать невинных людей», – сказал на пресс-конференции Науседа.

Он подчеркнул, что с началом российской агрессии в Украине в конце февраля стало очевидно, что это «не только война, направленная против украинской армии, а война, заведомо направленная против населения Украины с целью их устрашения, деморализации».

«Но мне кажется, уж чего-чего, а этого Россия не в состоянии сделать – сломить дух Украины. Они этого не сделают, у них точно не получится», – заявил литовский лидер.