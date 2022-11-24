На прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах встретились представители России и Украины, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными, который был бы связан с возобновлением экспорта российского аммиака, идущего в Азию и Африку по украинскому трубопроводу, сообщили три источника, знакомые с ходом встречи.
Аммиак и обмен пленными: представители России и Украины встретились в ОАЭ
По словам источников, переговоры проходят при посредничестве арабского государства Персидского залива и не включают Организацию Объединенных Наций несмотря на то, что ООН играет центральную роль в переговорах по текущей инициативе экспорта сельскохозяйственной продукции из трех черноморских портов Украины. Аммиак используется для производства удобрений.
Однако целью переговоров является устранение оставшихся препятствий на пути реализации инициативы, продленной на прошлой неделе, и облегчение глобального дефицита продовольствия путем разблокирования украинского и российского экспорта, добавили они.
Представители России и Украины посетили столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили возможность возобновления Россией экспорта аммиака в обмен на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных, сказали источники.
Какой прогресс был достигнут на переговорах установить не удалось.
Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал Reuters, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии российского экспорта аммиака», добавив: «Конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности». Боднар сказал, что ему неизвестно, состоялась ли встреча в ОАЭ.
Экспорт российского аммиака будет осуществляться по существующему трубопроводу в Черное море.
Этот трубопровод был предназначен для перекачки до 2,5 миллионов тонн аммиака в год из российского Поволжья в украинский черноморский порт Южный, недалеко от Одессы, для дальнейшей отправки международным покупателям. Он был закрыт после того, как 24 февраля Россия ввела свои войска в Украину.
Экспорт аммиака не был частью возобновления соглашения о «зерновом коридоре» при поддержке ООН, которое восстановило коммерческие перевозки из Украины.
На прошлой неделе Ребека Гринспан, генеральный секретарь агентства ООН ЮНКТАД, которое ведет переговоры по удобрениям, заявила, что она оптимистично настроена на то, что Россия и Украина смогут договориться об условиях экспорта российского аммиака по трубопроводу, не сообщив при этом подробностей.
Президент Украины Владимир Зеленский публично выдвинул несколько условий, прежде чем разрешить России возобновить экспорт аммиака по трубопроводу, включая обмен пленными и возобновление работы Николаевского порта на Черном море.
Россия и Украина раскрыли мало подробностей о прямых встречах между представителями двух стран после отказа от переговоров о прекращении огня в первые несколько недель после вторжения Москвы 24 февраля.