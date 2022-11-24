Аммиак и обмен пленными: представители России и Украины встретились в ОАЭ

По словам источников, переговоры проходят при посредничестве арабского государства Персидского залива и не включают Организацию Объединенных Наций несмотря на то, что ООН играет центральную роль в переговорах по текущей инициативе экспорта сельскохозяйственной продукции из трех черноморских портов Украины. Аммиак используется для производства удобрений.

Однако целью переговоров является устранение оставшихся препятствий на пути реализации инициативы, продленной на прошлой неделе, и облегчение глобального дефицита продовольствия путем разблокирования украинского и российского экспорта, добавили они.

Представители России и Украины посетили столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где они обсудили возможность возобновления Россией экспорта аммиака в обмен на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских заключенных, сказали источники.

Какой прогресс был достигнут на переговорах установить не удалось.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал Reuters, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии российского экспорта аммиака», добавив: «Конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности». Боднар сказал, что ему неизвестно, состоялась ли встреча в ОАЭ.

Экспорт российского аммиака будет осуществляться по существующему трубопроводу в Черное море.