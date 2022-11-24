ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннской высшей школе здравоохранения прошли совместные учения

Целью учений была отработка и оценка реакции и поведения студентов и сотрудников вуза в случае возникновения чрезвычайной ситуации и эвакуации всего здания.

В этом году это были уже вторые крупные совместные учения Таллиннской высшей школы здравоохранения. 12 апреля в вузе также прошли совместные учения, когда отрабатывалась особая ситуация, связанная со стрельбой в учебном заведении.