В четверг утром в Таллиннской высшей школе здравоохранения прошли совместные учения по чрезвычайным ситуациям Leke (по-русски: утечка – прим. ред.), в которых также приняли участие Департамент полиции и погранохраны, Таллиннская скорая помощь, Спасательный департамент, Академия Сил обороны, Центр тревоги и Северо-Эстонская региональная больница.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннской высшей школе здравоохранения прошли совместные учения
В Таллиннской высшей школе здравоохранения прошли совместные учения
Целью учений была отработка и оценка реакции и поведения студентов и сотрудников вуза в случае возникновения чрезвычайной ситуации и эвакуации всего здания.
В этом году это были уже вторые крупные совместные учения Таллиннской высшей школы здравоохранения. 12 апреля в вузе также прошли совместные учения, когда отрабатывалась особая ситуация, связанная со стрельбой в учебном заведении.
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