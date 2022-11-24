МуПо предупреждает: этот хлам может оказаться у вас во дворе

«Решительная настойчивость гражданина заставила нарушителей затащить кресла обратно в фургон, но вовсе не факт, что сегодня этот хлам не валяется в другом месте. Смотрите в оба и сообщите, если заметите где-нибудь кресла на картинке. Можно установить личность нарушителей и привлечь их к ответственности», – заявила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунть.