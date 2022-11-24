Где игра? Уругвай – Южная Корея: ничья

Стартовые составы команд на матч:

Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера, Касерес, Весино, Бентанкур, Вальверде, Пеллистри, Суарес, Нуньес.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, На Санг Хо, Хван Ый Джо.

В первом тайме игра шла неровно, единственный интересный и опасный момент был на 34-й минуте, когда Хван Ый Джо (Корея) едва не забил уругвайцам, но мяч пролетел мимо.

На 43-й минуте уругвайцы попытались пробить угловой: полузащитник Федерико Вальверде с углового навесил в центр штрафной, где защитник Диего Годин высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч угодил в штангу. В первом тайме уругвайская сборная, несмотря на звездный состав, ничем не порадовала.

Второй тайм также не слишком интересен. Уругвайцы атакуют ворота корейцев, но игра пробуксовывает. На 81-й минуте Нуньес едва не забивает корейцам, но мяч летит мимо.

На 90-й минуте Вальверде предпринимает еще одну шикарную попытку забить, но опять не получается.