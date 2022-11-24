Меэлис Марипуу: судьбу Бронзового солдата должен решить министр обороны

– На основании чего принималось решение, какие советские памятники оставить, а какие убрать из общественного пространства?

– Составление всего списка было довольно большой работой. Это длилось несколько месяцев и параллельно с оценкой объектов, уже находящихся в списке, мы добавляли новые памятники на основе поступающей информации.

В случае с уже готовым списком наша работа была довольно шаблонной, сначала мы оценивали, является ли предлагаемый объект местом захоронения, является ли это братской могилой и обозначением могилы, или это воздвигнутый в чисто идеологических целях памятник, который должен был установить тот нарратив истории, который хотела установить в Эстонии тогдашняя советская власть.

Если это было место идеологического культа и не было связи с историческими событиями с точки зрения эстонского народа, не было больших колебаний или сомнений по поводу того, какой могла бы быть наша рекомендация – этим объектам нет места в нашем нынешнем публичном пространстве.

– Разве мы до сих пор не знали, где именно находились эти памятники?

– В наших учреждениях не было такого точного списка. Многие из этих памятников были в реестре охраны наследия старины, но таких небольших памятников, находившихся в относительно удаленных местах и ​​не имевших в свое время такой идеологической значимости, в реестрах не было, поэтому людям пришлось потрудиться, чтобы их найти.