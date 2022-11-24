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Опасные бактерии: жителей эстонской деревни просят не пить местную воду

Йенс Раавик
, журналист
Опасные бактерии: жителей эстонской деревни просят не пить местную воду
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Раковина. Фото иллюстративное.
Раковина. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Волостная управа Пылтсамаа сообщает, что из трех скважин в деревне Паюси были взяты неофициальные пробы питьевой воды, которые показали превышение допустимых концентраций колиформных бактерий и кишечной палочки.

В связи с этим муниципалитет просит население воздержаться от употребления водопроводной и колодезной воды в деревне Паюси.

Муниципалитет планирует провести официальный анализ воды во всех колодцах в деревне Паюси, чтобы подтвердить неофициальные пробы и определить степень возможного загрязнения.

Муниципалитет также готовит план действий на случай подтверждения факта загрязнения.

На дополнительные вопросы может ответить председатель муниципального кризисного комитета, волостной старейшина Карро Кюланурм (тел. 505 7909).

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