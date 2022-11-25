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Интервью ⟩ «Чубайс привел Путина к власти? Это бред сивой кобылы». Бывший советник отца русской приватизации Гозман побеседовал с Rus.Postimees

Иван Скрябин
, журналист
«Чубайс привел Путина к власти? Это бред сивой кобылы». Бывший советник отца русской приватизации Гозман побеседовал с Rus.Postimees
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Анатолий Чубайс в 2011 году в статусе главы «Роснано» уверенно гнул свою линию, демонстрируя достижения РФ в сфере нанотехнологий. В 2022 году многолетний соратник Путина покинул РФ после чего оказался в реанимации. Его бывший советник Леонид Гозман впервые за долгое время рассказал о бывшем главе Администрации президента РФ.
Анатолий Чубайс в 2011 году в статусе главы «Роснано» уверенно гнул свою линию, демонстрируя достижения РФ в сфере нанотехнологий. В 2022 году многолетний соратник Путина покинул РФ после чего оказался в реанимации. Его бывший советник Леонид Гозман впервые за долгое время рассказал о бывшем главе Администрации президента РФ. Фото: SCANPIX

Война Путина с Украиной продолжается девять месяцев. За это время Россию покинуло, в том числе, много людей, которые в разные годы работали с президентом России. Один из них Анатолий Чубайс. Его многолетний советник, психолог и соорганизатор нескольких либеральных партий РФ Леонид Гозман, который был вынужден уехать из РФ после нескольких арестов, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о последствиях войны для России, Европы и мира.

Леонид Гозман уверен, что главное, чем мир может помочь Киеву сейчас, это оружие. А помогать необходимо, несмотря на все понятные неприятности вроде рекордной инфляции в странах ЕС. Потому что цена вопроса – выживание европейской цивилизации. Режим Путина перестанет быть опасным после того, как Украина сможет освободить Крым, уверен наш собеседник.

Российский психолог, оппозиционер и в прошлом многолетний соратник Анатолия Чубайса Леонид Гозман рассказал Rus.Postmees о том, к чему пришла Россия и Европа спустя девять месяцев войны Путина с Украиной.
Российский психолог, оппозиционер и в прошлом многолетний соратник Анатолия Чубайса Леонид Гозман рассказал Rus.Postmees о том, к чему пришла Россия и Европа спустя девять месяцев войны Путина с Украиной. Фото: Скриншот Youtube
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