Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце своего срока больше не видела возможности повлиять на президента России Владимира Путина, поскольку чувствовала, что «политически ее время прошло», передал Spiegel.
Меркель призналась, что больше не могла влиять на Путина
Ангела Меркель в конце своего срока на посту канцлера Германии больше не видела возможности повлиять на президента России Владимира Путина. Слова бывшей главы кабмина приводит в четверг, 24 ноября, журнал Der Spiegel.
Как отметила Меркель, летом 2021 года, после встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, она вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном хотела создать независимый европейский формат дискуссии с российским главой государства в Совете ЕС.
По словам Меркель, ряд политиков возражал, а у нее не было сил отстаивать свою точку зрения, потому что все знали, что осенью она оставит пост канцлера ФРГ. По словам экс-главы кабмина, она пыталась поговорить с коллегами, но те ответили, что задача для них – слишком масштабная.
«Для Путина важна только сила»
При этом Меркель добавила, что если бы в сентябре еще раз заняла пост, то продолжила бы проводить свою линию. Но, по словам экс-канцлера, она ясно чувствовала, что «политически ее время прошло». Так было и во время последнего визита главы кабмина в Москву в августе 2021 года.
«Для Путина важна только сила. Он также взял с собой Лаврова на эту последнюю встречу, в целом же мы чаще встречались наедине», – добавила Меркель.
Меркель не сожалеет, что сделала ставку на газ из РФ
Ранее Меркель говорила, что не сожалеет о том, что, будучи главой правительства Германии, решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ.
«В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии», – заявила Меркель 13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.
«Мы всегда действуем в то время, в котором находимся», – отметила она. «В тогдашней перспективе было весьма разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других регионов мира – США, Саудовской Аравии, Катара», – пояснила экс-канцлер Германии.