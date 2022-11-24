Меркель призналась, что больше не могла влиять на Путина

Ангела Меркель в конце своего срока на посту канцлера Германии больше не видела возможности повлиять на президента России Владимира Путина. Слова бывшей главы кабмина приводит в четверг, 24 ноября, журнал Der Spiegel.

Как отметила Меркель, летом 2021 года, после встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, она вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном хотела создать независимый европейский формат дискуссии с российским главой государства в Совете ЕС.

По словам Меркель, ряд политиков возражал, а у нее не было сил отстаивать свою точку зрения, потому что все знали, что осенью она оставит пост канцлера ФРГ. По словам экс-главы кабмина, она пыталась поговорить с коллегами, но те ответили, что задача для них – слишком масштабная.

«Для Путина важна только сила»

При этом Меркель добавила, что если бы в сентябре еще раз заняла пост, то продолжила бы проводить свою линию. Но, по словам экс-канцлера, она ясно чувствовала, что «политически ее время прошло». Так было и во время последнего визита главы кабмина в Москву в августе 2021 года.

«Для Путина важна только сила. Он также взял с собой Лаврова на эту последнюю встречу, в целом же мы чаще встречались наедине», – добавила Меркель.

Меркель не сожалеет, что сделала ставку на газ из РФ

Ранее Меркель говорила, что не сожалеет о том, что, будучи главой правительства Германии, решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ.

«В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии», – заявила Меркель 13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.