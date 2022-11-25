За четыре месяца до выборов в Рийгикогу в худшем положении находится либо Центристская партия, либо социал-демократы. У «Отечества» и «Ээсти 200» тоже имеются свои проблемы, но на данный момент они меньшего масштаба или по крайней мере лучше компенсируются. У Партии реформ и EKRE все прекрасно, списки по большей части составлены, логика кампании понятна.
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Кто усилит партийные списки на выборах 2023? У центристов и соцдемов беда
Кто усилит партийные списки на выборах 2023? У центристов и соцдемов беда
Центристская партия обеспокоена тем, что на выборах она потеряет больше всего мест в парламенте. Социал-демократы – тем, что в их случае можно говорить об неиллюзорной вероятности того, что они вообще не пройдут в Рийгикогу. Эта вероятность не очень высока – от 10 до 15 процентов, но при стечении негативных обстоятельств она может реализоваться.