Пт, 25.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Кто усилит партийные списки на выборах 2023? У центристов и соцдемов беда

Микк Салу
, журналист
Кто усилит партийные списки на выборах 2023? У центристов и соцдемов беда
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Председатель Партии реформ Кая Каллас баллотируется в Харьюском и Рапласком уездах, председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар, скорее всего, будет собирать голоса там же. Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер отправится за голосами в Ярваский и Вильяндиский уезды, как и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме идет первым номером в Нымме и Мустамяэ.
Председатель Партии реформ Кая Каллас баллотируется в Харьюском и Рапласком уездах, председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар, скорее всего, будет собирать голоса там же. Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер отправится за голосами в Ярваский и Вильяндиский уезды, как и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме идет первым номером в Нымме и Мустамяэ. Фото: Eero Vabamägi, Sander Ilvest, Taavi Sepp/kollaaž

За четыре месяца до выборов в Рийгикогу в худшем положении находится либо Центристская партия, либо социал-демократы. У «Отечества» и «Ээсти 200» тоже имеются свои проблемы, но на данный момент они меньшего масштаба или по крайней мере лучше компенсируются. У Партии реформ и EKRE все прекрасно, списки по большей части составлены, логика кампании понятна.

Центристская партия обеспокоена тем, что на выборах она потеряет больше всего мест в парламенте. Социал-демократы – тем, что в их случае можно говорить об неиллюзорной вероятности того, что они вообще не пройдут в Рийгикогу. Эта вероятность не очень высока – от 10 до 15 процентов, но при стечении негативных обстоятельств она может реализоваться.

Мандаты соцдемов под ударом

Ключевые слова
Наверх