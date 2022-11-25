Кто усилит партийные списки на выборах 2023? У центристов и соцдемов беда

Центристская партия обеспокоена тем, что на выборах она потеряет больше всего мест в парламенте. Социал-демократы – тем, что в их случае можно говорить об неиллюзорной вероятности того, что они вообще не пройдут в Рийгикогу. Эта вероятность не очень высока – от 10 до 15 процентов, но при стечении негативных обстоятельств она может реализоваться.