Эксперимент ⟩ На автомойке в Ласнамяэ клиентов не могут обслужить на эстонском языке

На автомойке Mycar, расположенной на улице Пунане в Таллинне, клиент, говоря на эстонском языке, не смог забронировать время. На сайте фирмы также невозможно без знания русского языка забронировать время. По мнению Языкового департамента, речь может идти о нарушении нескольких пунктов закона.