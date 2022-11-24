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Эксперимент ⟩ На автомойке в Ласнамяэ клиентов не могут обслужить на эстонском языке

Аймур-Яан Кескель
На автомойке в Ласнамяэ клиентов не могут обслужить на эстонском языке
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Автомойка. Фото иллюстративное.
Автомойка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На автомойке Mycar, расположенной на улице Пунане в Таллинне, клиент, говоря на эстонском языке, не смог забронировать время. На сайте фирмы также невозможно без знания русского языка забронировать время. По мнению Языкового департамента, речь может идти о нарушении нескольких пунктов закона.

Журналист Postimees в качестве эксперимента позвонил по контактному номеру, указанному на сайте фирмы. Целью эксперимента было выяснить, доступно ли на автомойке обслуживание на эстонском языке.

На звонок ответили и поприветствовали по-русски. Журналист по-эстонски спросил, можно ли забронировать время на автомойку на субботу. Работник по обслуживанию клиентов не дал внятного ответа. Журналист уточнил вопрос, после чего получил ответ по-русски: «Я не понимаю».

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