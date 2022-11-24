Внутренний контроль Департамента полиции и пограничной охраны начал уголовное производство по инциденту в Пярну, в ходе которого оператор камер контроля скорости в полицейской жилетке ударил ногой лежащего на земле пьяного мужчину, ранее опрокинувшего одну из мобильных камер.
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Сотрудник полиции, избивший человека, уволен и уже стал фигурантом уголовного дела
По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, сейчас уже известно, что в случае, произошедшем в понедельник, когда оператор камеры контроля скорости ударил ногой мужчину, сидящего на земле, ударов было больше, чем видно на видеозаписи.
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