Сотрудник полиции, избивший человека, уволен и уже стал фигурантом уголовного дела

По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, сейчас уже известно, что в случае, произошедшем в понедельник, когда оператор камеры контроля скорости ударил ногой мужчину, сидящего на земле, ударов было больше, чем видно на видеозаписи.