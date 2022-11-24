Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Сотрудник полиции, избивший человека, уволен и уже стал фигурантом уголовного дела

rus.postimees.ee
Сотрудник полиции, избивший человека, уволен и уже стал фигурантом уголовного дела
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Внутренний контроль Департамента полиции и пограничной охраны начал уголовное производство по инциденту в Пярну, в ходе которого оператор камер контроля скорости в полицейской жилетке ударил ногой лежащего на земле пьяного мужчину, ранее опрокинувшего одну из мобильных камер.

По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, сейчас уже известно, что в случае, произошедшем в понедельник, когда оператор камеры контроля скорости ударил ногой мужчину, сидящего на земле, ударов было больше, чем видно на видеозаписи.

Префект отметил, что на видео заметно, что специалист был одет в светоотражающий жилет с надписью politsei, из-за чего создавалось впечатление, что он сотрудник полиции.

Ключевые слова
Наверх