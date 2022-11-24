Сегодня в полицию поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревали, что это дело рук вора.
Фото ⟩ Забавный вызов: полиция помогла двум озорным гусям вернуться домой
Забавный вызов: полиция помогла двум озорным гусям вернуться домой
Лыунаская префектура сегодня, 24 ноября, сообщила: в полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора на улице Пикк в Валга пропали два гуся.
«Кто-то украл!» – была уверена хозяйка.
На место прибыли полицейские. За забором были обнаружены крошечные следы. Вскоре выяснилось, что два гуся, видимо, решили познакомиться с ночной жизнью в Валга. Они успели добраться до улицы Лембиту, где их заметил и поймал бдительный прохожий.
Озорные гуси в сопровождении полиции и хозяйки вернулись домой.