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Фото ⟩ Забавный вызов: полиция помогла двум озорным гусям вернуться домой

rus.postimees.ee
Забавный вызов: полиция помогла двум озорным гусям вернуться домой
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Фото: Лыунаская префектура

Сегодня в полицию поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревали, что это дело рук вора.

Лыунаская префектура сегодня, 24 ноября, сообщила: в полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора на улице Пикк в Валга пропали два гуся.

«Кто-то украл!» – была уверена хозяйка.

На место прибыли полицейские. За забором были обнаружены крошечные следы. Вскоре выяснилось, что два гуся, видимо, решили познакомиться с ночной жизнью в Валга. Они успели добраться до улицы Лембиту, где их заметил и поймал бдительный прохожий.

Озорные гуси в сопровождении полиции и хозяйки вернулись домой. 

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