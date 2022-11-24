Фото ⟩ Забавный вызов: полиция помогла двум озорным гусям вернуться домой

Лыунаская префектура сегодня, 24 ноября, сообщила: в полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора на улице Пикк в Валга пропали два гуся.

На место прибыли полицейские. За забором были обнаружены крошечные следы. Вскоре выяснилось, что два гуся, видимо, решили познакомиться с ночной жизнью в Валга. Они успели добраться до улицы Лембиту, где их заметил и поймал бдительный прохожий.