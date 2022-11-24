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ФОТО ⟩ Не признавших РФ спонсором терроризма евродепутатов ждал неприятный сюрприз

rus.postimees.ee
Не признавших РФ спонсором терроризма евродепутатов ждал неприятный сюрприз
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"Сюрприз" для депутатов Европарламента
"Сюрприз" для депутатов Европарламента Фото: Ivars Ijabs/Twitter

В среду, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма. Сегодня, 24 ноября, пока неустановленные лица приготовили «сюрприз» у дверей кабинетов депутатов, воздержавшихся при голосовании или проголосовавших против резолюции, пишет RUS TVNET.

После принятия Европарламентом резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма избранный депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс опубликовал в Twitter фотографию, на которой возле кабинета Татьяны Жданок размещен плакат с президентом России Владимиром Путиным и надписью: «Своим голосом я поддерживаю террориста».

Резолюция была принята 494 голосами «за» при 58 «против» и 44 воздержавшихся.

«В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром для всех 44, кто проголосовал против признания России террористическим государством», – написал Иябс.

Татьяна Жданок была единственной из депутатов Европарламента от Латвии, которая проголосовала против объявления России государством-спонсором терроризма.

Единственной из эстонских депутатов, кто воздержался, была Яна Тоом (Центристская партия).

Решение Европарламента является символическим политическим шагом, не имеющим юридических последствий.

Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии уже приняли постановления о признании России террористическим государством или государством, поддерживающим терроризм.

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