ФОТО ⟩ Не признавших РФ спонсором терроризма евродепутатов ждал неприятный сюрприз

После принятия Европарламентом резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма избранный депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс опубликовал в Twitter фотографию, на которой возле кабинета Татьяны Жданок размещен плакат с президентом России Владимиром Путиным и надписью: «Своим голосом я поддерживаю террориста».

Резолюция была принята 494 голосами «за» при 58 «против» и 44 воздержавшихся.

«В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром для всех 44, кто проголосовал против признания России террористическим государством», – написал Иябс.

Татьяна Жданок была единственной из депутатов Европарламента от Латвии, которая проголосовала против объявления России государством-спонсором терроризма.

Единственной из эстонских депутатов, кто воздержался, была Яна Тоом (Центристская партия).

Решение Европарламента является символическим политическим шагом, не имеющим юридических последствий.

Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии уже приняли постановления о признании России террористическим государством или государством, поддерживающим терроризм.