В среду, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма. Сегодня, 24 ноября, пока неустановленные лица приготовили «сюрприз» у дверей кабинетов депутатов, воздержавшихся при голосовании или проголосовавших против резолюции, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Не признавших РФ спонсором терроризма евродепутатов ждал неприятный сюрприз
После принятия Европарламентом резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма избранный депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс опубликовал в Twitter фотографию, на которой возле кабинета Татьяны Жданок размещен плакат с президентом России Владимиром Путиным и надписью: «Своим голосом я поддерживаю террориста».
Резолюция была принята 494 голосами «за» при 58 «против» и 44 воздержавшихся.
«В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром для всех 44, кто проголосовал против признания России террористическим государством», – написал Иябс.
Татьяна Жданок была единственной из депутатов Европарламента от Латвии, которая проголосовала против объявления России государством-спонсором терроризма.
Единственной из эстонских депутатов, кто воздержался, была Яна Тоом (Центристская партия).
Решение Европарламента является символическим политическим шагом, не имеющим юридических последствий.
Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии уже приняли постановления о признании России террористическим государством или государством, поддерживающим терроризм.
Eiropas parlamentā arī ir mežabrāłi. Šāds šorīt visiem 44, kas balsoja pret Krievijas atzīšanu par teroristisku valsti #StandwithUkraine 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/oNnASN6HKd— Ivars Ijabs (@ijabs) November 24, 2022