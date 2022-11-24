Государственный флот должен был начать работу 1 января, но Департамент полиции и погранохраны (PPA) раскритиковал предложение Министерства экономики и оставил его без утверждения.
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«Вводят в заблуждение». PPA раскритиковал создание Государственного флота
«Вводят в заблуждение». PPA раскритиковал создание Государственного флота
Министерство внутренних дел противилось планам объединения флотов уже в 2021 году, но желание Минобороны ввести суда PPA в состав ВМФ зажило собственной жизнью. План с различными заминками все-таки получил политическое одобрение.
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