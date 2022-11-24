«Вводят в заблуждение». PPA раскритиковал создание Государственного флота

Министерство внутренних дел противилось планам объединения флотов уже в 2021 году, но желание Минобороны ввести суда PPA в состав ВМФ зажило собственной жизнью. План с различными заминками все-таки получил политическое одобрение.

По словам заместителя гендиректора PPA Кристы Аас, документы, отправленные им Министерством экономики и коммуникации (МЭК), содержат манипулятивные и вводящие в заблуждение данные и поэтому являются неудовлетворительными. У PPA много претензий. Аас сказала Postimees, что основной причиной, по которой PPA не одобрил предложение о формировании флота, является концепция перекрестного использования судов, поскольку PPA не видит возможности перекрестного использования своих судов.