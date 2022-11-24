В ОАЭ научились делать воду из воздуха

Морская вода без соли

В жаркие летние месяцы вероятность выпадения осадков уменьшается. Для круглогодичного снабжения питьевой водой Дубай обращается к своим морским ресурсам. Более 90% питьевой воды в Дубае поступает именно из моря. Крупные опреснительные установки позволяют отделять соль и производить 200 тысяч кубических метров питьевой воды в день.

Ванесса Фернандес Мембрилерра из группы O&M ACCIONA рассказывает о технологии: «Мы берем морскую воду и прогоняем ее через мембраны. С одной стороны у нас остается пресная вода, а с другой – рассол. Потом мы берем опресненную воду и преобразуем ее в питьевую».

Эксперт продолжает: «98% водной массы на Земле – это моря. В таких странах, как наша, именно море становится единственным источником питьевой воды. В ООН заявили, что повестка дня на 2030 год предполагает обеспечить каждого человека доступом к питьевой воде».

Пойманная вода

На приближение целей ООН работает и водная ферма Source Global. Ее менеджер по развитию София Берглундм рассказывает о процессе получения воды из воздуха в гидропанелях. «Принцип работы панелей довольно прост, для производства питьевой воды нам нужны только солнечный свет и воздух, – поясняет эксперт. – Они затягивают воздух из окружающей среды, который потом проходит через наш секретный гигроскопичный материал. Этот наполнитель поглощает чистые молекулы H2O, а мы их затем преобразуем в жидкую форму с помощью солнечного тепла. Полученную воду мы насыщаем полезными для здоровья минералами».