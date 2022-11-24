Гана - Португалия. Матч, полный сюрпризов

Команда Ганы не зря носит прозвище «черные звезды» - несмотря на свой относительно поздний дебют на ЧМ – в 2006 году, они зарекомендовали себя достаточно серьезными противниками. На своем дебюте в 2006 году в Германии они были самой молодой командой турнира (средний возраст менее 24 лет), но дошли до 1/8 финала. В 2010 году Гана почти вышла в полуфинал, но в матче с Уругваем Асамоа Гьян не смог забить решающий пенальти в конце экстра-тайма, а в серии послематчевых уругвайцы были сильнее.

Команда Португалии в представлении не нуждается, более того, в основном составе на поле вышел Роналду. Кстати, именитый футболист, который сейчас остался без клуба, за последние 18 лет принял участие в чемпионат Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов и во всех мировых первенствах, начиная с 2006 года. На Евро-2016 Роналду вместе с командой стал чемпионом Европы.

В первом тайме игра сразу пошла в быстром темпе, но первенство команды так и не смогли определить. Гана держалась в обороне, португальцы достаточно мощно атаковали. На последних минутах Роналду сумел забить, но гол был уже после свистка арбитра, который зафиксировал нарушение правил. На перерыв команды отправились при ничейном счете.

Второй тайм порадовал пенальти на 63-й минуте. Можно спорить, насколько справедливо было назначено наказание, но... Мощный удар Роналду принес Португалии первый гол. Это 118-й его гол за сборную своей страны.

На 73-й минуте Гана отыгралась – наказала португальцев за ошибки в обороне и закатила гол. Автор – Андре Айю.

78-я минута – Жоао Феликс посылает Гане ответный гол в пустые ворота! А еще через минуту Гана получила третий гол от Рафаэля Ляо.