Данные под замком? Решение Европейского суда может изменить доступность публичных регистров

Европейский суд счел, что публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах представляет собой серьезное нарушение основных прав, защищенных статьями 7 и 8 Хартии основных прав ЕС, то есть неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных. А именно, публикуемая информация потенциально позволяет неограниченному кругу лиц получать информацию о материальном и финансовом положении бенефициарного собственника. Кроме того, тот факт, что эти данные после того, как они становятся доступными общественности в свободном доступе могут также храниться и распространяться. Это усложняет возможные последствия неправомерного использования их персональных данных.

По словам члена правления Эстонской союза налогоплательщиков Лассе Лехиса, пока сложно оценить точные последствия этого решения для ЕС и для Эстонии.

«Конечно, эта директива действует и в Эстонии, и в нашем законе есть точно такая же норма, согласно которой данные бенефициаров должны быть опубликованы, и только в очень исключительных случаях может быть сделано требование об ограничении раскрытия данных (Статья 792 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, действующего с 7 марта 2022 года)», – пояснил Лехис.

Лассе Лехис Фото: Peeter Langovits