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Данные под замком? Решение Европейского суда может изменить доступность публичных регистров

BNS
Данные под замком? Решение Европейского суда может изменить доступность публичных регистров
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Европейский суд вынес во вторник решение по объединенным делам C-37/20 и C-601/20, в котором признается недействительным положение Директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, в которой говорится, что информация о бенефициарных владельцах компании должны быть доступны для общественности в каждом из случаев.

Европейский суд счел, что публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах представляет собой серьезное нарушение основных прав, защищенных статьями 7 и 8 Хартии основных прав ЕС, то есть неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных. А именно, публикуемая информация потенциально позволяет неограниченному кругу лиц получать информацию о материальном и финансовом положении бенефициарного собственника. Кроме того, тот факт, что эти данные после того, как они становятся доступными общественности в свободном доступе могут также храниться и распространяться. Это усложняет возможные последствия неправомерного использования их персональных данных.

По словам члена правления Эстонской союза налогоплательщиков Лассе Лехиса, пока сложно оценить точные последствия этого решения для ЕС и для Эстонии.

«Конечно, эта директива действует и в Эстонии, и в нашем законе есть точно такая же норма, согласно которой данные бенефициаров должны быть опубликованы, и только в очень исключительных случаях может быть сделано требование об ограничении раскрытия данных (Статья 792 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, действующего с 7 марта 2022 года)», – пояснил Лехис.

Лассе Лехис
Лассе Лехис Фото: Peeter Langovits

«Положение европейской директивы недействительно, но наш закон продолжает действовать и все идет по-старому – информация о бенефициарах по-прежнему общедоступна для всех. Могу совершенно определенно сказать, что в текущей ситуации невозможно наказать кого-либо за то, что он подал в бизнес-регистр (случайно или намеренно) ложную информацию и скрыл реального бенефициара компании, потому что он не хочет оказаться в списке богатых или действительно боится стать жертва преступления. К сожалению, это означает, что настоящий выгодоприобретатель остается скрытым и от следственных органов, и в итоге мы добились прямо противоположного цели закона. Именно это я говорил чиновникам, когда работал советником министра финансов», – сказал Лехис, пояснив, что тот, кто считает, что их основные права были нарушены раскрытием реестра бенефициаров, может начать подавать иски о возмещении ущерба, причем вовсе не к государству, а в первую очередь к администраторам частных баз данных, которые собирают и обрабатывают данные.

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