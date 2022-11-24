Почти 10 000 евро: житель Латвии получил шокирующий счет за электричество

Олег пять лет назад приобрел дом в Елгаве и восстановил его, а также подал заявку в предприятие Sadales tīkls на перенос счетчика в помещение.

Он перебрался в дом в 2019 году. В отчете о потреблении видно, что в месяц потребление колеблется от 34 до 650 киловатт-час в месяц.

В начале октября сотрудники Sadales tīkls сменили счетчик 2001 года выпуска.

Олег рассказал, что не был об этом проинформирован и узнал о замене только после присланного счета.

Он составил 9932,61 евро за потребленные 27 000 kWh. На счетчике было 47 000 kWh.

«Я не принимал участия в замене счетчика, не подписывал акт. Физически невозможно потребить так много. Вышло 27 тысяч kWh, я в течение трех лет потребил 10 000 kWh. Якобы вместе я потребил 37 000 kWh. Это никакой не завод, это частный дом», – пояснил Олег.

«Мы как торговец не знаем, какие фактические показатели счетчика клиента. Мы получаем информацию о счетчике от самого клиента методом его самодекларации, когда раз в месяц он присылает показатели нам.

В свою очередь информацию об окончательном потреблении мы получаем от Sadales tīkls, которое в данном случае подтвердило ее после замены счетчика», – указала представитель Elektrum Ивета Бидере.

Представитель Sadales tīkls отмечает, что клиентам за день до замены счетчика отправляют СМС-сообщение.

«Мы не приглашаем клиента, мы не настаиваем на присутствии клиента, так как мы технически можем сделать это без него. Конечно, за исключением случаев, когда счетчик находится в помещениях клиента. Если клиент хочет и у него есть возможность, он может принять участие в процессе замены счетчика», – указывает представитель Sadales tīkls Гунта Лине.

Год назад со счетчиком Олега работал сотрудник Sadales tīkls, однако он не зафиксировал показания электричества.

Лине поясняет, что сотрудник решал другую задачу – это было технической проверкой или заменой устройства. Предприятие считает, что произведенный в 2001 году счетчик был в рабочем состоянии.

«Мы не проводим такие проактивные осмотры счетчика. У нас примерно миллион счетчиков», – поясняет Лине.

У Олега есть право потребовать лабораторную экспертизу счетчика. Если окажется, что он в порядке, расходы придется оплачивать клиенту.