Департамент полиции и погранохраны предупреждает о мошеннических сообщениях, которые распространяют от имени банков SEB и LHV.
Жителям Эстонии стали приходить подозрительные сообщения: игнорируйте их!
Жителям Эстонии стали приходить подозрительные сообщения: игнорируйте их!
В сообщении говорится, что с банковского счета человека был совершен подозрительный платеж или транзакция. Также в сообщении добавлена ссылка, которая якобы позволяет помешать транзакции.
Полиция предупреждает, что это мошенничество, и эти сообщения не были отправлены SEB или LHV. Конечно, клиентам других банков тоже следует сохранять бдительность.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным и нелогичным ссылкам. Сообщения с подобным содержанием рекомендуется сразу удалять.