Жителям Эстонии стали приходить подозрительные сообщения: игнорируйте их!

В сообщении говорится, что с банковского счета человека был совершен подозрительный платеж или транзакция. Также в сообщении добавлена ссылка, которая якобы позволяет помешать транзакции.

Полиция предупреждает, что это мошенничество, и эти сообщения не были отправлены SEB или LHV. Конечно, клиентам других банков тоже следует сохранять бдительность.