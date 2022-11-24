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Жителям Эстонии стали приходить подозрительные сообщения: игнорируйте их!

rus.postimees.ee
Жителям Эстонии стали приходить подозрительные сообщения: игнорируйте их!
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Мобильный телефон.
Мобильный телефон. Фото: Marko Saarm

Департамент полиции и погранохраны предупреждает о мошеннических сообщениях, которые распространяют от имени банков SEB и LHV.

В сообщении говорится, что с банковского счета человека был совершен подозрительный платеж или транзакция. Также в сообщении добавлена ссылка, которая якобы позволяет помешать транзакции.

Полиция предупреждает, что это мошенничество, и эти сообщения не были отправлены SEB или LHV. Конечно, клиентам других банков тоже следует сохранять бдительность. 

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным и нелогичным ссылкам. Сообщения с подобным содержанием рекомендуется сразу удалять.

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