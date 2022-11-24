Очередной провал: страны ЕС не договорились о потолке цен на газ и нефть

Министры планируют встретиться снова, предварительно их следующий совет назначен на 13 декабря, сообщил министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, чья страна председательствует в ЕС, передает DW.

В то же время участникам совещания удалось согласовать другие меры, среди которых – совместные закупки газа на уровне Евросоюза, солидарность стран в вопросах газовых поставок и ускорение выдачи разрешений на использование возобновляемых источников энергии.

План Еврокомиссии назвали шуткой

22 ноября Еврокомиссия представила экстренный механизм коррекции газового рынка. По ее замыслу, он должен вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. При наличии обоих условий торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Несколько министров, участвовавших в заседании 24 ноября, пожаловались на неэффективность этой меры, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.

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