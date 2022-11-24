Иммиграция в Британию побила рекорд: полмиллиона за год. Треть иммигрантов приехала из Украины

Оценки иммиграции у властей Британии в прошлом бывали крайне неточны – особенно в части граждан других стран Евросоюза, которые до фактического выхода Соединенного Королевства из ЕС в начале 2021 года могли приезжать, селиться и работать в Британии без всяких иммиграционных формальностей.

ONS объясняет, что постоянно улучшает методы оценки иммиграции – например, на этот раз оно попыталось прикинуть и число несовершеннолетних иммигрантов – но в то же время признает, что нынешние оценки будут пересматриваться и уточняться.

Теперь сальдо миграции между Британией и ЕС, действительно, упало до отрицательных значений (уезжает больше, чем приезжает) – зато взлетело число иммигрантов из других стран.

«Все прогнозы говорили, что в результате ввода после брексита новой системы, которая ограничила возможности граждан ЕС переехать в Британию, иммиграция упадет – и сальдо миграции из ЕС, действительно, остается отрицательным. Но миграция извне ЕС выросла - прежде всего благодаря схемам, которые были созданы для замены свободного передвижения в рамках ЕС», – говорит директор Центра наблюдения за миграцией при Оксфордском университете Мадлен Сампшен.

Она констатирует, что самые большие доли этого взрывного роста дали украинцы, эвакуировавшиеся жители Гонконга (76 тыс.) и, главное, студенты – их, новоприбывших, оказалось 277 тысяч.