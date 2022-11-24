Последний матч сегодняшнего игрового дня состоялся между сборными Бразилии и Сербии. Победа предсказуемо досталась фаворитам мундиаля - сборной Бразилии, но как!
Самый красивый гол мундиаля - Ришарлисон принес Бразилии два гола
Самый красивый гол мундиаля - Ришарлисон принес Бразилии два гола
Первый тайм обошелся без голов – несмотря на то, что бразильцы больше владели мячом и вообще вели достаточно агрессивную игру, реализовать свою энергию в голы у них не получилось. Сербы пытались пробить оборону бразильцев, но также безуспешно.
Сборные выступают на мундиале в группе G, вместе со Швейцарей и Камеруном.
Во втором тайме бразильцы продолжают прессинговать сербов и на 62-й минуте это сработало – Ришарлисон Андраде закатил первый мяч в ворота соперника. 1:0 в пользу бразильцев.
И спустя десять минут Ришарлисон совершенно невероятным ударом в падении снова закатил гол сербам.
До конца матча Бразилия пыталась пробить ворота сербов, атакуя вновь и вновь, но счет остался тем же - 2:0.