В FIFA добились снятия запрета на использование символики ЛГБТ на матчах Кубка мира в Катаре - The Independent
В Катаре на время ЧМ все-таки разрешили использовать символику ЛГБТ
Международная ассоциация футбола (FIFA) добилась снятия запрета на использование символики ЛГБТ-сообщества во время матчей Чемпионата мира-2022 в Катаре, пишет strana.ua со ссылкой на The Independent.
По сведениям издания, федерации футбола всего мира получили уведомление о том, что радужный флаг перестанут запрещать на стадионах со следующего тура группового этапа, и что Катар дал необходимые гарантии.
Комитет по вопросам безопасности и охраны больше не будет конфисковывать предметы радужной расцветки, говорится в публикации.
По информации издания, власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам не трогать болельщиков с символикой ЛГБТ на улицах и в фанатских зонах.
При этом болельщикам рекомендуют воздержаться от чрезмерной демонстрации однополых чувств, чтобы избежать ареста и тюремного заключения, поскольку в Катаре на законодательном уровне запрещен гомосексуализм. Статьями предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и штрафа. Более того, для местных жителей закон предусматривает наказание в виде смертной казни по законам шариата.
Некоторые федерации опасаются, что FIFA не может полагаться на заверения властей Катара, учитывая предыдущие события, связанные с запретом пива за два дня до начала чемпионата мира 2022 года.
Напомним, ранее семь национальных футбольных команд, включая сборную Англии, были вынуждены отказаться от ношения радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре, демонстрирующих их солидарность с правами ЛГБТ. Причиной отказа явилось давление со стороны FIFA, поскольку за поддержку ЛГБТ в виде нарукавной повязки игрокам грозила желтая карточка.