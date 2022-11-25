Звезда погасла. Умер легендарный хоккеист Берье Салминг

В 2022 году Салмингу диагностировали неизлечимое и смертельное заболевание: боковой амиотрофический склероз.

«Великолепный универсальный защитник и первая шведская звезда, когда-либо игравшая в лиге, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Берье Сальминг был не только одарен мастерством, но и силен физически и морально. Он проложил путь, по которому пошли многие из величайших игроков в истории НХЛ, и разрушил все стереотипы о европейских игроках, которые были распространены в лиге».

Салминг выступал за "Торонто" с 1973 по 1989 год, после чего провел один сезон в НХЛ за «Детройт». Он набрал 787 очков (150 заброшенных шайб + 637 результативных передач) в 1 148 матчах. В 1977 и 1980 годах Салминг был финалистом на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ («Норрис трофи»), но оба раза приз достался Ларри Робинсону.

В 1996 году Салминг стал первым шведским хоккеистом, которого включили в Зал хоккейной славы. В 2017 году он вошел в список 100 величайших игроков НХЛ в истории. В 2008 году Сальминг попал в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея.