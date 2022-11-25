Украинский гимнаст Олег Верняев, победитель Олимпиады 2016, рассказал, как влияет отключение электроэнергии на спортсменов, пишет sport.ua.
Украинские спортсмены рискуют жизнью, тренируясь в темноте
«Когда выключают свет, то пропадает связь. Я живу на Олимпийской базе, я не живу дома. Когда я звоню родителям, и нет связи, еще могу позвонить дяде проверить. Если у него тоже нет, то я понимаю, что света нет. На базе тоже выключается свет, и связь тоже время от времени пропадает.
Когда впервые у нас выключили свет, это был ужас. Мы были на тренировке, время около 18:00. Мы тренируемся, юноша работает на перекладине. Он делает элемент – солнышко на перекладине, отпускает руки, перелетает перекладину, и в это время выключается свет. На автомате можно взяться и завершить элемент. Но если ты не возьмешься за перекладину – будешь лететь вниз.
Поскольку нет света, координация не работает совсем. И это самое ужасное. Ты не понимаешь, где находишься, это очень опасно. Мы сразу включили фонарики на телефонах и начали кричать: как ты, как ты? Он говорит: все нормально. Но это очень опасно, когда не контролируешь ситуацию. Сейчас мы купили фонари и аккумуляторы, чтобы нормально проводить тренировки».