Украинские спортсмены рискуют жизнью, тренируясь в темноте

«Когда выключают свет, то пропадает связь. Я живу на Олимпийской базе, я не живу дома. Когда я звоню родителям, и нет связи, еще могу позвонить дяде проверить. Если у него тоже нет, то я понимаю, что света нет. На базе тоже выключается свет, и связь тоже время от времени пропадает.

Когда впервые у нас выключили свет, это был ужас. Мы были на тренировке, время около 18:00. Мы тренируемся, юноша работает на перекладине. Он делает элемент – солнышко на перекладине, отпускает руки, перелетает перекладину, и в это время выключается свет. На автомате можно взяться и завершить элемент. Но если ты не возьмешься за перекладину – будешь лететь вниз.