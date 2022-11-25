Жуткая авария: в четверг на Валмиерском шоссе в Латвии погибли три человека

Как сообщает Государственная полиция Латвии, примерно в 17 часов на трассе А3 в Сейской волости Саулкрастского края произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. По имеющейся у полиции первоначальной информации, в результате аварии погибли три человека, двое доставлены в медицинское учреждение.