В четверг вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, движение на месте аварии в настоящее время перекрыто в обоих направлениях.
Жуткая авария: в четверг на Валмиерском шоссе в Латвии погибли три человека
Жуткая авария: в четверг на Валмиерском шоссе в Латвии погибли три человека
Как сообщает Государственная полиция Латвии, примерно в 17 часов на трассе А3 в Сейской волости Саулкрастского края произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. По имеющейся у полиции первоначальной информации, в результате аварии погибли три человека, двое доставлены в медицинское учреждение.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что сейчас на месте работают 19 спасателей, ведутся работы по приведению в порядок проезжей части.
Также было обнаружено, что из грузовых автомобилей вытекает топливо. Утечка остановлена, а пролитое топливо собирают с помощью абсорбента.