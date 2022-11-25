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В Харьюмаа произошло ДТП, пьяный 19-летний водитель и его спутницы доставлены в больницу

rus.postimees.ee
В Харьюмаа произошло ДТП, пьяный 19-летний водитель и его спутницы доставлены в больницу
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Вчера утром, 24 ноября в 05:10 в деревне Аавику Харьюского уезда волости Раэ на 3-м километре дороги Юри-Вайдла произошло дорожно-транспортное происшествие, где 19-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Audi.

Автомобиль А5 вылетел в кювет с левой стороны дороги. Водителя и пассажиров, 19-летнего мужчину, 19-летнюю девушку и 18-летнюю девушку, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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