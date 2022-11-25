В Харьюмаа произошло ДТП, пьяный 19-летний водитель и его спутницы доставлены в больницу

Вчера утром, 24 ноября в 05:10 в деревне Аавику Харьюского уезда волости Раэ на 3-м километре дороги Юри-Вайдла произошло дорожно-транспортное происшествие, где 19-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Audi.