Вчера утром, 24 ноября в 05:10 в деревне Аавику Харьюского уезда волости Раэ на 3-м километре дороги Юри-Вайдла произошло дорожно-транспортное происшествие, где 19-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Audi.
В Харьюмаа произошло ДТП, пьяный 19-летний водитель и его спутницы доставлены в больницу
В Харьюмаа произошло ДТП, пьяный 19-летний водитель и его спутницы доставлены в больницу
Автомобиль А5 вылетел в кювет с левой стороны дороги. Водителя и пассажиров, 19-летнего мужчину, 19-летнюю девушку и 18-летнюю девушку, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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