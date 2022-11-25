В Таллинне около Петербури-теэ 38/4 проводятся аварийные сантехнические работы, в связи с чем на данном участке дороги перекрыты две полосы движения в сторону города и одна полоса движения в направлении выезда.
Из-за прорыва трубы на отрезке Петербури-теэ перекрыты три полосы движения
Из-за прорыва трубы на отрезке Петербури-теэ перекрыты три полосы движения
Аварийные работы начнутся 25.11.2022 в 10:00, их планируют завершить к 27.11.2022 в 9:00.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативный маршрут движения.