Партия реформ объявила лидеров избирательных списков на выборах в Рийгикогу

Премьер-министр и лидер партии Кая Каллас является ведущим кандидатом в Харью- и Рапламаа, министр обороны Ханно Певкур – в в Ляэне-Вирумаа, министр сельской жизни Урмас Круузе в Тарту- и Йыгевамаа, а мэр Урмас Клаас является первым номером списка в Тарту.

В Таллинне – Мустамяэ и Нымме лидирует депутат Европарламента Урмас Паэт, в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне – председатель экономической комиссии Рийгикогу Кристен Михал, а в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита, несмотря на отказ от кандидатуры, лидером в списке является почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас.

Бывший министр обороны Калле Лаанет возглавляет список в Хийу-, Ляэне- и Сааремаа, Юрген Лиги – в Ярва- и Вильяндимаа. Член конституционной комиссии Рийгикогу Тоомас Кивимяги возглавляет список в Пярнумаа, а бывший министр образования Лийна Керсна – в Выру-, Валга- и Пыльвамаа. В Ида-Вирумаа список возглавляет бывший глава Кайтселийта, генерал-майор в резерве Меэлис Кийли.