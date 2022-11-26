Персона недели ⟩ Глава Eesti Energia Хандо Суттер: ритуальная жертва или человек-провал?

После объявления об отказе от услуг Суттера с марта 2023 Мере прямо сформулировала ожидания собственника к новому руководителю: «Eesti Energia через энергетическую экономику влияет на конкурентоспособность всей экономики Эстонии, поэтому предприятие должно активно сотрудничать с государством, участниками рынка и сообществами как в Эстонии, так и на экспортных рынках». Итак, следующий руководитель должен лучше находить язык с правительством, значит, прежний в этом не преуспел.

Кая и Сийм Калласы: Суттеру доверять нельзя

Когда стало известно, что Хандо Суттер покинет свою должность, многие озвучили предположение, что его договор не был продлен из-за плохих отношений с премьер-министром Каей Каллас. По словам источников Postimees, Каллас давно искала способы избавиться от Суттера, так как они постоянно конфликтовали. Каллас подтвердила позже, что в нескольких случаях Суттер предоставил ей недостоверную информацию, а говоря прямо – наврал. Якобы речь шла о том, что энергоблок Ауве реской электростанции был поставлен на текущее обслуживание как раз в часы пиковых нагрузок, а Суттер, якобы, сказал, что в это время энергоблок работал. Сам Суттер эти слухи не комментировал.

Вранье, которое могло иметь место – это скорее повод. Все, кто знаком с внутренней кухней в нашей энергетике, считают, что причина в другом: Суттер часто говорил не то, что от него ожидалось, поэтому поводов для разногласий хватало. Например, одной из тем для «разборок в верхах» стало то, что Суттер не одобрял слишком быстрый отказ от использования в энергетике сланца. Руководитель Eesti Energia был пессимистичен в своих прогнозах энергетической безопасности Эстонии и считал неправильным отключать сланцевые энергоблоки до тех пор, пока альтернативных производственных мощностей недостаточно. Еще в 2019 году, то есть до пандемии и энергетического кризиса, на Нарвских электростанциях остановили три самых старых энергоблока. В то же время на государственном уровне обсуждалось, что к 2023 году непременно должна быть выполнена директива ЕС о снижении выбросов СО2, а потому будут остановлены еще четыре энергоблока. Сегодня ясно, что Суттер был прав в своих призывах повременить. Правительство уже не обсуждает полный отказ от сланца к новому году.