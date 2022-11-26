31 марта 2023 года истекает срок договора с руководителем государственного концерна Eesti Energia Хандо Суттером, и совет фирмы решил договор не продлевать. СМИ писали, что поначалу речь шла даже о том, чтобы сместить нынешнего руководителя уже сейчас, но потом решено было все же слишком не суетиться и дать всем время для подготовки к переменам.
Персона недели ⟩ Глава Eesti Energia Хандо Суттер: ритуальная жертва или человек-провал?
Нельзя сказать, что решение правительства сильно расстроило общественность. Безумный рост цен на электроэнергию и такие же безумные прибыли Eesti Energia дали народу повод позлословить. Однако если злость обывателя в отношении руководства Eesti Energia понятна, то причины, приведшие к утрате контакта между Суттером и политиками, гораздо сложнее.
Раньше были поддержка и влияние
Хандо Суттер возглавляет Eesti Energia с конца 2014 года, и договор с ним продлевали дважды. При этом решения правления Суттера и раньше вызывали конфликты. Например, много нареканий государственный концерн вызывал из-за своего нахрапистого поведения на рынке зеленой энергетики. Собственники частных ветропарков утверждали, что государство выдавливает их с рынка. Судебные споры с частниками стоили налогоплательщикам немалых денег, но эти скандалы раньше никого особо не беспокоили: собака лает – караван идет. В 2019 году, когда совет единогласно продлил полномочия Суттера, председателем совета был Вяйно Калдоя, и он отзывался о Суттере хорошо.
Cейчас состав совета другой, и на волне энергетического кризиса правительство решило, что Суттер исчерпал кредит терпения. Разумеется, прямым текстом никто подобного не говорил, все политесы соблюдены: «Под руководством Хандо Суттера в Eesti Energia произошли значительные изменения… разработаны процессы управления и достигнута внутренняя эффективность. Благодарим за большую приверженность интересам компании и достигнутые результаты», – сказала председатель совета Eesti Energia Анне Мере. Тем не менее понятно, что Мере не относится к сторонникам Суттера. По данным наших источников, она транслирует позицию правительства.
После объявления об отказе от услуг Суттера с марта 2023 Мере прямо сформулировала ожидания собственника к новому руководителю: «Eesti Energia через энергетическую экономику влияет на конкурентоспособность всей экономики Эстонии, поэтому предприятие должно активно сотрудничать с государством, участниками рынка и сообществами как в Эстонии, так и на экспортных рынках». Итак, следующий руководитель должен лучше находить язык с правительством, значит, прежний в этом не преуспел.
Кая и Сийм Калласы: Суттеру доверять нельзя
Когда стало известно, что Хандо Суттер покинет свою должность, многие озвучили предположение, что его договор не был продлен из-за плохих отношений с премьер-министром Каей Каллас. По словам источников Postimees, Каллас давно искала способы избавиться от Суттера, так как они постоянно конфликтовали. Каллас подтвердила позже, что в нескольких случаях Суттер предоставил ей недостоверную информацию, а говоря прямо – наврал. Якобы речь шла о том, что энергоблок Ауве реской электростанции был поставлен на текущее обслуживание как раз в часы пиковых нагрузок, а Суттер, якобы, сказал, что в это время энергоблок работал. Сам Суттер эти слухи не комментировал.
Вранье, которое могло иметь место – это скорее повод. Все, кто знаком с внутренней кухней в нашей энергетике, считают, что причина в другом: Суттер часто говорил не то, что от него ожидалось, поэтому поводов для разногласий хватало. Например, одной из тем для «разборок в верхах» стало то, что Суттер не одобрял слишком быстрый отказ от использования в энергетике сланца. Руководитель Eesti Energia был пессимистичен в своих прогнозах энергетической безопасности Эстонии и считал неправильным отключать сланцевые энергоблоки до тех пор, пока альтернативных производственных мощностей недостаточно. Еще в 2019 году, то есть до пандемии и энергетического кризиса, на Нарвских электростанциях остановили три самых старых энергоблока. В то же время на государственном уровне обсуждалось, что к 2023 году непременно должна быть выполнена директива ЕС о снижении выбросов СО2, а потому будут остановлены еще четыре энергоблока. Сегодня ясно, что Суттер был прав в своих призывах повременить. Правительство уже не обсуждает полный отказ от сланца к новому году.
Эксперт по энергетике и бывший член совета Eesti Energia Эйнари Кислер сказал на конференции в марте 2022: «Нужно найти разумный баланс между интересами безопасности, ценой энергии и охраной окружающей среды. В Эстонии закрыли сланцевые энергоблоки на общую мощность 1500 мегаватт, а вместо этого построено ветряков всего на 300 мегаватт». Очевидно, что с прежним советом компании Суттеру было легче. За оправдавшийся пессимизм Суттеру никто спасибо не скажет, но если раньше возможные проблемы с энергоснабжением отрицали, то в сентябре дошло до того, что Кая Каллас обратилась к народу и предупредила о возможных отключениях. Дележка сетевой компании Elektrilevi В отношения Каллас и Суттера могут примешиваться и личные мотивы. Дело в том, что у руководства Eesti Energia было много разногласий с руководителем другого госпредприятия – сетевой компании Elering. Оным руководит Таа ви Вескимяги, бывший муж Каи Каллас. У них есть общий ребенок и отношения сохранились хорошими, многие отмечают, что «бывший» – союзник Каллас в политических джунглях. Поговаривают, что Вескимяги хотел бы занять кресло Суттера.
В 2021 году Минэкономики стало открыто комментировать возможное присоединение Elektrilevi к Elering. Иными словами, собирались оторвать кусок большого хозяйства Хандо Суттера и отдать его под управление Таа ви Вескимяги. Минэкономики даже заказало специалистам анализ, как это сделать. Объяснялось просто – производитель электроэнергии и сетевое предприятие не должны принадлежать одному собственнику. Еще в середине января премьер-министр заявила в Рийгикогу, что разделение Eesti Energia и Elektrilevi должно непременно состояться.
С учетом не самых приязненных отношений Суттера и Вескимяги, это был болезненный удар для Суттера. Когда журналисты спросили у Вескимяги, из-за чего он конфликтует с Суттером, тот ответил, что Суттер – отличный профессионал, но некие поводы для конфликта в их отношениях изначально запрограммированы, поскольку каждый руководитель отстаивает в первую очередь интересы своей компании, и это нормально для бизнеса.
Однако конфликт с правительством – это уже конфликт с собственником, что совсем другая история. В начале года разногласия правительства и Суттера в вопросах управления компанией дошли до того, что Суттер направил письмо в Еврокомиссию, тем самым вынеся сор совсем далеко от избы. СМИ писали, что министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус вынудила его это письмо отозвать. Такой ход Суттера очень явно продемонстрировал невозможность сработаться с собственником, что является серьезной причиной для увольнения в любой частной компании, поэтому не удивительно, что так все и вышло. Станет ли новым руководителем Eesti Energia Таави Вескимяги, мы скоро узнаем.
Хандо Суттер (Сулев)
• 25.04.1970 – родился.
• 1988 – окончил среднюю школу в Ныо.
• 1992 – окончил Таллиннский технический университет по специальности «инженер-механик» и Эстонскую школу бизнеса (МВА).
• 1994–1999 – член правления охранных фирм AS Falck Eesti и ESS Group.
• 1999–2002 – коммерческий директор Tolaram Investments.
• 2002–2007 – директор по операциям Olympic Entertainment Group.
• 2007–2009 – руководитель Baltic Broadband AS.
• 2010–2014 – региональный руководитель по странам Балтии и России Nord Pool Spot AS.
• С 1 декабря 2014 по настоящее время руководитель концерна Eesti Energia.