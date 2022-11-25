В третьем квартале текущего года доля импортируемых из России энергоносителей в общем объеме импорта Европейского союза (ЕС) составила 15,1 процента, снизившись более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель составлял 25,5 процента.
Евросоюз резко сократил импорт российских энергоносителей
Евросоюз резко сократил импорт российских энергоносителей
По данным Eurostat, до первого квартала этого года доля энергии, импортируемой из России, была относительно стабильной и составляла от 26 до 27,6 процента. Доля резко упала во втором квартале и продолжила тенденцию к снижению в третьем квартале.
Во втором квартале доля США и Великобритании в общем объеме импорта энергоносителей была на 1,4%. выше, чем доля России, а в третьем квартале эта разница увеличилась до 4,8%. В третьем квартале доля США в импорте составила 12,2 процента, а доля Великобритании – 7,7 процента.
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