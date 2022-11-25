Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.
Потолок цен на российскую нефть: Путин пригрозил тяжелыми последствиями
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.
«Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», — сказано в сообщении.
Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ остановит поставки нефти в страны, которые решат присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть.
Ведущие развитые страны принципиально договорились установить максимальную цену на российскую нефть, но пока не смогли согласовать конкретную цифру. Большинство стран Евросоюза считают оптимальной предельной стоимостью 65–70 долларов за баррель.
В то же время Польша и страны Балтии требует опустить планку до 30 долларов.