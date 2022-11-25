Потолок цен на российскую нефть: Путин пригрозил тяжелыми последствиями

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.

«Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ остановит поставки нефти в страны, которые решат присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть.

Ведущие развитые страны принципиально договорились установить максимальную цену на российскую нефть, но пока не смогли согласовать конкретную цифру. Большинство стран Евросоюза считают оптимальной предельной стоимостью 65–70 долларов за баррель.